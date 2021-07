Zeilsters Annemiek Bekkering en Annette Duetz hebben door een dramatische dag de leiding in het klassement van de 49erFX-klasse verloren. Het Nederlandse duo eindigde zaterdag in de laatste drie reguliere races als respectievelijk vijfde, twaalfde en zestiende, waardoor ze in de afsluitende medalrace een achterstand moeten goedmaken in de strijd om goud.

De 29-jarige Bekkering en de één jaar jongere Duetz begonnen nog als koploper met een voorsprong van één punt op het Spaanse duo Támara Echegoyen/Paula Barcelo en zes punten op de Brazilianen Martine Grael/Kahena Kunze aan de laatste drie reguliere races.

In de windluwe baai van Kamakura gingen Bekkering en Duetz nog goed van start met een vijfde plaats in de tiende race, maar in de elfde en twaalfde race ging het helemaal mis. Het Nederlandse koppel eindigde als twaalfde in de elfde race, waarin tot overmaat van ramp Grael en Kunze tweede werden.

De twaalfde race verliep nog dramatischer voor Bekkering en Duetz. Na een zevende positie bij het tweede tussenpunt vielen ze terug naar de zestiende plaats. Die eindnotering mogen ze wel wegstrepen, omdat dit hun slechtste resultaat van de twaalf reguliere races is.

Toch verloren Bekkering en Duetz de leiding in het klassement aan Grael en Kunze. De achterstand van de Nederlanders op de Brazilianen voor de afsluitende medalrace bedraagt slechts één punt. In de medalrace van maandag tellen de punten dubbel.

Ook de strijd om de zilveren en bronzen medailles is nog bijzonder spannend. Bekkering en Duetz, die op de Spelen van Rio de Janeiro als zevende eindigen, hebben een voorsprong van slechts twee punten op het Duitse duo Tina Lutz/Susann Beucke en zeven punten op nummer vier Echegoyen/Barcelo.

Stand in 49erFX voor medalrace: 1. Martina Grael/Kahena Kunze (Bra) - 70 punten

2. Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Ned) - 71 punten

3. Tina Lutz/Susann Beucke (Dui) - 73 punten

4. Támara Echegoyen/Paula Barcelo (Spa) - 78 punten

5. Charlotte Dobson/Saskia Tidey (GBr) - 81 punten

Heiner maakt sprong in klassement

In de Finn rukte Nicholas Heiner op naar de vierde plaats in het algemeen klassement. De 32-jarige Noord-Hollander noteerde een tiende en knappe derde plaats in de zevende en achtste race en heeft daarmee nog altijd een medaille in het zicht.

Met nog twee reguliere races en de medalrace voor de boeg heeft Heiner een achterstand van zeven punten op nummer drie Zsombor Berecz. Giles Scott gaat aan de leiding in het klassement, met slechts twintig punten. Hij won liefst vijf van de acht races.

Bart Lambriex en Pim van Vugt kunnen een olympische medaille in de 49er zo goed als zeker uit hun hoofd zetten. Na een zesde, zevende en derde plaats in de laatste drie reguliere races staan ze zevende in het klassement, met een achterstand van negentien punten op nummer drie Diego Botín en Iago López. Maandag is de afsluitende medalrace.

De zeilwedstrijden in Japan gingen zaterdag later van start omdat er weinig wind stond aan de kust. Na een uitstel van zo'n twee uur gingen de boten voor het eerst het water in. In de RS:X-klasse bij de mannen legde Kiran Badloe zoals verwacht beslag op de olympische titel.