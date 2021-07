Kiran Badloe heeft zaterdag bij de Olympische Spelen zoals verwacht de gouden medaille in het windsurfen veiliggesteld. De 26-jarige Almeerder bezorgde Nederland de derde olympische titel op rij in de RS:X-klasse, na Dorian van Rijsselberghe in 2012 en 2016. Het is het vierde Nederlandse goud in Tokio.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

Badloe was voor de afsluitende medal race van zaterdag al praktisch zeker van goud. Hij had in de eerste twaalf races zo'n grote voorsprong opgebouwd op zijn concurrenten, dat hij alleen nog maar hoefde te finishen en niet gediskwalificeerd moest worden.

De drievoudig wereldkampioen maakte geen fout in Enoshima en eindigde achter de Israëliër Yoav Cohen als tweede in de medal race. In het eindklassement heeft Badloe liefst 37 punten voorsprong op de Fransman Thomas Goyard, die zilver pakte. Het brons ging naar de Chinees Bi Kun.

De slotrace verliep bijzonder, want Goyard, de Italiaan Mattia Camboni én de Pool Piotr Myszka werden gediskwalificeerd vanwege een valse start. Zijn stonden in het tussenklassement respectievelijk tweede, derde en vierde. Boyard pakte nog een medaille, maar Camboni en Myszka verspeelden een mogelijke podiumplek aan Bi.

Badloe begon als de grote favoriet aan het olympisch toernooi, maar kende aan het begin van de week wat problemen met een vijfde en een zevende plaats in de eerste twee races en een diskwalificatie in de vijfde race.

De Nederlander herstelde zich sterk en was uiteindelijk net zo dominant als bij de laatste paar WK's. Hij won vijf van de twaalf races en eindigde buiten zijn diskwalificatie geen enkele keer buiten de top zeven.

Kiran Badloe (rechts) is de derde olympisch kampioen op rij uit de stal van coach Aaron McIntosh (links). Kiran Badloe (rechts) is de derde olympisch kampioen op rij uit de stal van coach Aaron McIntosh (links). Foto: Sailing Energy/World Sailing

Badloe moest Van Rijsselberghe verslaan

Badloe werd in 2013 door coach Aaron McIntosh gevraagd of hij met regerend olympisch kampioen Van Rijsselberghe wilde trainen. De twee Nederlanders werden goede vrienden en uiteindelijk ook elkaars grootste rivalen.

Omdat Nederland maar één windsurfer naar de Spelen mag sturen, bedachten Badloe en Van Rijsselberghe samen met McIntosh een onderlinge kwalificatiestrijd voor Tokio. Badloe pakte het ticket door begin vorig jaar het WK te winnen, voor Van Rijsselberghe. De Texelaar besloot niet lang daarna om te stoppen.

Stephan van den Berg was in 1984 in Los Angeles de eerste Nederlander met goud in het windsurfen. Badloe is voorlopig de laatste olympisch kampioen in de RS:X-klasse. Vanaf de Spelen van 2024 in Parijs gaan de windsurfers foilen, een spectaculaire klasse waarin de planken boven het water zweven.

"Ik zal me straks volledig moeten omscholen om hopelijk ook naar Parijs te kunnen gaan", zei Badloe, die vorig jaar al wel de eerste Europees kampioen in het windfoilen werd, twee maanden geleden in een uitgebreid interview met NU.nl. "Ik weet 100 procent zeker dat ik na Tokio niet gelijk de beste zal zijn in het foilen, maar het is wel ontzettend gaaf. Ik kijk heel erg uit naar die nieuwe uitdaging."

Nederland staat op zestien medailles

Nederland staat nu op zestien medailles bij de Spelen van Tokio. Badloe is de vierde met goud na de mannen dubbelvier bij het roeien, wielrenster Annemiek van Vleuten (tijdrit) en BMX'er Niek Kimmann.