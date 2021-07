Boksster Nouchka Fontijn is zeker van minimaal brons op de Olympische Spelen in Tokio, maar om meer te krijgen moet ze vrijdag in een beladen duel afrekenen met Lauren Price. De Nederlandse kan in de Kokugikan Arena revanche nemen voor de opmerkelijke WK-finale van 2019, al ziet ze dat zelf anders.

"Veel mensen denken dat alleen Price in mijn hoofd zit, maar dat is niet zo. Het zijn medailles die in mijn hoofd zitten", zei Fontijn zaterdag na haar 5-0-overwinning in de kwartfinale tegen de Canadese Tammara Thibeault.

Tot een half jaar geleden was dat anders, erkende Fontijn. Ze kon het mislopen van de wereldtitel in 2019 in het Russische Ulan-Ude moeilijk accepteren.

Ze dacht al wereldkampioene te zijn, maar Price tekende met succes protest aan. De jurybeslissing werd teruggedraaid, tot ontsteltenis van Fontijn. Op het podium wilde de Schiedamse haar zilveren medaille niet aannemen.

"Een half jaar geleden stond ik voor de eerste keer sinds die WK-finale tegenover Price. Ik dacht toen: als ik nu verlies, dan is mijn nederlaag in de WK-finale terecht. Maar ik won en daarmee nam ik voor mijn gevoel al revanche. Ik snap dat Tokio de plek is waar het ook moet gebeuren, maar er zit nu geen emotionele waarde meer aan."

Lauren Price. Lauren Price. Foto: Getty Images

'Als ik niet 100 procent ben, dan wint zij'

De verstandhouding tussen de 33-jarige Fontijn en de zes jaar jongere Britse is ook goed, zo vertelde de Rotterdamse. "Gisteren kwamen we elkaar tegen in het olympisch dorp en wensten we elkaar succes."

"Daar blijft het dan wel bij, maar er is geen boze blik of wat dan ook. We zijn niet haatdragend naar elkaar. Maar het wordt wel een spannend gevecht. Alles moet snel, strak en goed. Als ik niet 100 procent ben, dan wint zij."

Omdat er bij het boksen geen troostfinale is, weet zowel Fontijn als Price al dat brons al binnen is. Het wordt de tweede en laatste olympische medaille voor Fontijn, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro zilver pakte. Na Tokio zet ze een punt achter haar carrière.

"Door de zekerheid van een medaille valt er een last van mijn schouders af. De afgelopen week heb ik meer sporters gezien die gaan stoppen en dan in een eerste ronde verliezen. Dan ga je met een onvoldaan gevoel naar huis. Als ik thuis zou komen zonder medaille, dan was mijn missie mislukt. Ik heb nu in ieder geval iets moois."

Blijdschap bij Nouchka Fontijn na haar winst op Tammara Thibeault. Blijdschap bij Nouchka Fontijn na haar winst op Tammara Thibeault. Foto: Pro Shots

'Ik ga 48 uur genieten'

Fontijn kan nog niet zeggen of haar missie daarmee al geslaagd is. "Dat hangt ervan af wat er in de halve finale gebeurt en laten we hopen in de finale. Ik ga nu eerst 48 uur genieten en daarna gaat de knop om."

De halve finale tussen Fontijn en Price is vrijdag in de Kokugikan Arena en de eindstrijd is op zondag 8 augustus, de laatste dag van de Spelen.

Fontijn kan de eerste Nederlandse bokskampioen op de Spelen worden sinds Bep van Klaveren in 1928 in Amsterdam.