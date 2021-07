Windsurfster Lilian de Geus is zaterdag als vijfde geëindigd bij de Olympische Spelen in Tokio. De 29-jarige Nederlandse zakte een plaatsje in het klassement na de afsluitende medalrace in de RS:X-klasse.

Voor aanvang van de laatste wedstrijd in de baai van Tokio was al duidelijk dat De Geus als nummer vier van het klassement geen medaille zou gaan pakken. Haar achterstand op de top drie was daarvoor te groot.

Tijdens de medalrace kwam De Geus als zesde over de finish, waarmee ze haar vierde plaats in het klassement verspeelde aan de Italiaanse Marta Maggetti. Vijf jaar geleden eindigde ze bij de Spelen in Rio de Janeiro als vierde.

De Geus, die eerder dit jaar nog voor de derde keer wereldkampioene werd, zag de olympische titel naar de Chinese Lu Yunxiu gaan. Het zilver was voor Charline Picon uit Frankrijk en Emma Wilson uit Groot-Brittannië verzekerde zich van het brons.

Wat De Geus nu gaat doen, weet ze nog niet. "Ik ga nu lekker bijkomen, het hoofd leegmaken en kijken of ik er weer zin in krijg", zei ze. "Dat is een voorwaarde, want je moet er alles voor geven."

Later op zaterdag gaat Kiran Badloe bij de mannen vrijwel zeker het goud binnenhalen. Met de medalrace voor de boeg kan de eerste plaats de Nederlander eigenlijk niet meer ontgaan.