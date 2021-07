Nouchka Fontijn heeft zich zaterdag verzekerd van een olympische medaille op de Spelen in Tokio. De 33-jarige Nederlandse was in de kwartfinales te sterk voor de Canadese Tammara Thibeault en omdat er bij het boksen twee bronzen medailles worden verdeeld kan een plak haar niet meer ontgaan in het middengewicht.

Het wordt de tweede olympische medaille voor Fontijn, nadat ze vijf jaar geleden zilver pakte in Rio de Janeiro. In Tokio heeft ze haar zinnen gezet op goud.

De halve finale is vrijdag in Kokugikan Arena en dan staat Fontijn voor een zware en pikante partij. Ze treft Lauren Price, nummer één van de wereld, die op het WK van 2019 haar tegenstander was in de finale.

Toen dacht Fontijn te hebben gewonnen, maar na een protest van Price werd de Britse alsnog uitgeroepen tot wereldkampioen. Bij de ceremonie wilde Fontijn vervolgens het zilver niet aannemen.

Nouchka Fontijn tijdens haar kwartfinale tegen Thibeault. Foto: Pro Shots

Fontijn gaat voor eerste Nederlandse boksgoud in 93 jaar

Fontijn behoort in haar klasse al jaren tot de wereldtop. Ze werd vier keer Europees kampioen en werd twee keer tweede op een WK.

In Tokio wil ze haar carrière afsluiten met goud. Als dat lukt, dan is het de eerste olympische titel voor Nederland sinds Bep van Klaveren in 1928 in Amsterdam goud pakte in het vedergewicht.

In Rio verloor Fontijn in de finale van de Amerikaanse Claressa Shields, die in Tokio niet meedoet. De eindstrijd in de Japanse hoofdstad is op zondag 8 augustus, de laatste dag van de Spelen.