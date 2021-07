De Nederlandse judoka's hebben bij het teamonderdeel op de Olympische Spelen net naast een bronzen medaille gegrepen. In de strijd om de derde plaats was Duitsland zaterdag met 4-2 te sterk.

Nederland had de kans op goud bij het nieuwe olympische onderdeel eerder op de dag verspeeld door in de halve finale kansloos met 4-0 te verliezen van Frankrijk. Oezbekistan (4-3) en Brazilië (4-2) werden wel verslagen.

In de strijd om het brons zorgde Sanne van Dijke, de enige Nederlandse met een individuele judomedaille dit toernooi, voor een uitstekende start. Ze versloeg haar Duitse tegenstandster Giovanna Scoccimarro met ippon.

De twee partijen die volgden leverden echter geen succes op. Noël van 't End verloor na een derde straf in de golden score van Dominic Ressel, waarna Guusje Steenhuis weinig had in te brengen tegen wereldkampioene Anna-Maria Wagner (waza-ari).

Henk Grol wist de spanning terug te brengen door in zijn allerlaatste partij in zijn imposante loopbaan met ippon te winnen van Karl-Richard Frey en daarmee de stand op 2-2 te brengen.

Het bleek niet genoeg voor brons, want na een nederlaag van Sanne Verhagen tegen Theresa Stroll kwam alle druk op de schouders van Tornike Tsjakadoea terecht. Die wist tegen de veel zwaardere Sebastian Seidl niet voor een verrassing te zorgen.

Zo komt er voor Nederland een einde aan een teleurstellend judotoernooi. Het brons van Van Dijke in de klasse tot 70 kilogram is de enige medaille die naar huis genomen mag worden.

Het teamonderdeel bij het judo stond voor het eerst op het olympische programma. Zes judoka's, drie mannen en drie vrouwen, uit verschillende gewichtsklassen nemen het tegen elkaar op.

Noël van 't End won zijn wedstrijd tegen Brazilië, net als Henk Grol, Sanne Verhagen en Sanne van Dijke. Noël van 't End won zijn wedstrijd tegen Brazilië, net als Henk Grol, Sanne Verhagen en Sanne van Dijke. Foto: EPA

Bewogen laatste judodag voor Henk Grol

Door het verlies in de troostfinale slaagde Grol er niet in om de kater van zijn vroege uitschakeling in het individuele toernooi weg te spoelen. Voor de 36-jarige judoka waren de Olympische Spelen in Tokio zijn laatste kunstje.

Grol begon zijn laatste dag als judoka uitgerekend tegen de Oezbeek Bekmurod Oltiboev, de man die hem vrijdag in de klasse boven 100 kilogram na 25 seconden op zijn rug kreeg en zijn olympische droom verpestte. Het ging dit keer opnieuw mis en zelfs nog sneller dan een dag eerder; Grol werd op precies dezelfde manier binnen negentien seconden op zijn rug gelegd.

Na zes partijen stond het 3-3 en dus moest er nog een duel worden afgewerkt om een beslissing te brengen. De loting wees uit dat uitgerekend Grol opnieuw tegen angstgegner Oltiboev moest judoën, maar driemaal bleek scheepsrecht. De Veendammer voorkwam een razendsnelle ippon en won op straffen.

Ook in de kwartfinale tegen Brazilië won de zwaargewicht zijn partij, om vervolgens tegen Frankrijk aan de kant te blijven. Zijn gewonnen partij tegen de Duitser Frey bleek uiteindelijk niet voldoende om het brons veilig te stellen.