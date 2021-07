De Nederlandse judoploeg heeft zaterdag op de Olympische Spelen ternauwernood de kwartfinales van het teamonderdeel bereikt. Oezbekistan werd door een overwinning van Henk Grol op zijn angstgegner in de beslissende wedstrijd met 4-3 verslagen.

Bij het teamonderdeel, dat voor het eerst deel uitmaakt van het olympisch judotoernooi, nemen zes judoka's uit verschillende gewichtsklassen het tegen elkaar op. Het Nederlandse team bestaat uit Sanne Verhagen, Tornike Tsjakadoea, Sanne van Dijke, Guusje Steenhuis, Noël van 't End en Henk Grol.

De 36-jarige Grol stond opnieuw tegen Bekmurod Oltiboev, de man die hem vrijdag in de klasse boven 100 kilogram na 25 seconden op zijn rug kreeg en zijn olympische droom verpestte. Het ging dit keer opnieuw mis en zelfs nog sneller dan een dag eerder; Grol werd op precies dezelfde manier binnen negentien seconden op zijn rug gelegd.

Na zes partijen stond het 3-3 - naast Grol verloren Tsjakadoea en Van Dijke hun wedstrijd - en dus moest er nog een duel worden afgewerkt om een beslissing te brengen. De loting wees uit dat uitgerekend Grol opnieuw tegen angstgegner Oltiboev moest judoën.

Driemaal bleek scheepsrecht voor de Veendammer, die een derde razendsnelle ippon voorkwam en na een spannende partij op straffen zegevierde. In de kwartfinales neemt Nederland het op tegen Brazilië, dat in de achtste finales niet in actie hoefde te komen.

Nederland is gebaat bij succes op het afsluitende teamonderdeel, want het judotoernooi verliep tot dusver teleurstellend. Alleen Sanne van Dijke (brons in klasse tot 70 kilogram) wist een medaille te veroveren.