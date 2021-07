Polsstokhoogspringer Menno Vloon heeft zich bij de Olympische Spelen geplaatst voor de finale. Hij reikte in de kwalificaties tot een hoogte van 5,75 meter en dat was ruim voldoende voor een plek in de eindstrijd, die dinsdag op het programma staat.

Vloon beleefde al een prachtig indoorseizoen, waarin hij het Nederlands record met maar liefst 15 centimeter verbeterde en op 5,96 meter bracht. De 6 meter zit erin, denkt hij, maar in de aanloop naar de Spelen is die magische sprong er nog niet uitgekomen. Hij kwam outdoor tot dusver tot een hoogste sprong van 5,80 meter.

Mogelijk is een sprong over 6 meter nodig om een medaille te halen. De Zweedse wereldrecordhouder Armand Duplantis en de Franse topspringer Renaud Lavillenie gingen dit seizoen al over die barrière. Ook zij haalden in Tokio de finale.

Vloon kwam in het olympisch stadion tot een solide serie sprongen. Hij ging in één keer over 5,30, 5,50 en 5,65 meter en had twee pogingen nodig om over 5,75 meter te springen.

De opluchting was groot bij de Nederlander, want hij maakte eerder twee grote decepties mee. Bij zowel de WK van 2017 in Londen als de WK van 2019 in Doha blesseerde hij zich bij zijn eerste sprong en moest hij de wedstrijd staken.

"De eerste sprong goed doen was nogal een dingetje voor mij, dus toen dat lukte, was daar de eerste opluchting. De finale halen is uiteraard ook heel lekker", glunderde Vloon na de kwalificaties. "Alle sprongen waren goed, ook technisch. Ook fijn dat ik die 5,75 nog haalde. Ik ben heel tevreden."

Jorinde van Klinken greep naast een finaleplaats bij het discuswerpen. Foto: AFP

Discuswerpster Van Klinken redt het niet

Bij het discuswerpen liep Jorinde van Klinken de finale mis. Dat is een flinke domper voor de 21-jarige atlete uit Assen, die het olympisch toernooi als aanvoerster van de wereldranglijst begon.

Van Klinken kwam net tekort in de kwalificatie. Met haar beste worp van 61,15 meter eindigde ze als vierde in haar groep en dat leek aanvankelijk voldoende voor een plek bij de beste twaalf, maar in de andere groep wierpen onverwacht tien vrouwen verder. De Amerikaanse Valarie Allman leverde met 66,42 de beste worp.

Begin dit seizoen verbaasde Van Klinken de atletiekwereld en vooral zichzelf door bij wedstrijden in de Verenigde Staten voorbij de 70 meter te werpen. Slechts twee vrouwen kwamen deze eeuw verder dan de 70,22 van Van Klinken. Ze staat er nog steeds mee op de eerste plaats van de wereldranglijst.

Nadien heeft ze die magische afstand niet meer benaderd, hoewel ze in juni in Breda Nederlands kampioene werd met 64,28 meter. Dat was de verste worp ooit op de NK.