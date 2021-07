Ranomi Kromowidjojo laat zich richting haar derde olympische finale op de 50 meter vrije slag niet afleiden door wat de buitenwereld zegt. De dertigjarige zwemster, die zaterdag de zevende tijd neerzette in de halve finales, gelooft dat ze zondag een medaille kan winnen.

Kromowidjojo won in 2012 bij de Spelen van Londen als grote favoriete goud op de 50 vrij. Vier jaar later kwam ze in Rio de Janeiro als titelverdedigster niet verder dan de zesde plek, waardoor Nederland die Spelen definitief afsloot zonder medaille in het zwembad.

"In Rio lag er zoveel druk op mijn schouders om het Nederlandse zwemmen te redden, dat werd echt met de dag meer", aldus Kromowidjojo zaterdag na haar halve finale. "Dat kan en ga ik niet meer doen. Ik wil hard zwemmen, voor mijn familie, voor heel Nederland. Maar mijn beste prestatie komt er alleen als ik mijn eigen ding blijf doen en me niet gek laat maken door wat anderen zeggen."

Het Nederlandse zwemmen staat in Tokio op zes individuele finaleplaatsen en door Arno Kamminga (zilver op de 100 en 200 meter schoolslag) al op twee medailles.

Kromowidjojo heeft alleen op de 50 vrij, haar beste onderdeel, nog kans op een plak, want ze werd met de Nederlandse estafetteploeg vierde op de 4x100 meter vrije slag en meldde zich na een gedeelde zestiende plek in de series van de 100 vrij af voor een noodzakelijk swim-off.

Zeker die laatste beslissing zorgde in Nederland voor kritiek. "Ik heb wel vaker meegemaakt dat anderen in paniek raken of commentaar hebben", zegt 'Kromo'. "Ik moet vooral bij mezelf blijven en vertrouwen in mezelf houden, dan komt het goed. Dat is wel echt een les die ik van Rio heb geleerd."

'Het wordt een alles-of-nietsrace'

Kromowidjojo was zaterdag in de halve finales van de 50 vrij met een tijd van 24,29 twaalf honderdsten sneller dan vrijdag in de series. Dat was nodig, want voor een plek in de top acht en daarmee kwalificatie voor de finale was 24,32 vereist.

"Ik wist dat het harder moest dan in de series, dat zei ik gisteren direct al", aldus de Nederlandse. "Ik ben blij dat ik weer een rondje verder ben en erbij zit. Voor mijn gevoel zit er nog steeds ruimte in mijn race en voor een medaille moet het ook beter morgen."

De Australische Emma McKeon, in Tokio al winnares van de 100 vrij, was in de halve finales het snelst met een olympisch record van 24,00. Kromowidjojo heeft dit jaar al sneller gezwommen dan die tijd, want ze klokte half mei 23,97 bij de EK in Boedapest.

"Het wordt écht een alles-of-nietsrace in de finale", aldus 'Kromo'. "En dan hoop ik dat mijn ervaring me gaat helpen om morgen te kunnen juichen."