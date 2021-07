De gemengde estafetteploeg is er zaterdag op de 4x100 meter wisselslag niet in geslaagd een medaille te veroveren. De Nederlandse formatie kwam geen moment in de buurt van het podium en eindigde als zesde.

Femke Heemskerk (vrije slag), Arno Kamminga (schoolslag), Kira Toussaint (rugslag) en Nyls Korstanje (vlinderslag) waren samen goed voor een tijd van 3.41,25. Het viertal was daarmee precies twee seconden sneller dan in de series, maar het was niet genoeg voor een podiumplek.

Het goud ging overtuigend naar Groot-Brittannië, dat met 3.37,58 een nieuw wereldrecord neerzette. De oude mondiale toptijd stond sinds september 2020 op naam van China: 3.38,41. De Chinese ploeg raakte het wereldrecord kwijt, maar eindigde met een tijd van 3.38,86 wel op het podium.

Het brons was voor Australië: 3.38,95. De Verenigde Staten, met wereldtopper Caeleb Dressel in de gelederen, eindigde voor Nederland als vijfde. Dressel won in Tokio al goud op de 100 meter vrije slag, de 100 vlinder en de 4x100 meter vrij.

De Nederlandse ploeg mikte op een medaille op de 4x100 meter wisselslag. Heemskerk besloot zelfs om zich af te melden voor de halve finales van de 50 meter vrije slag om zich volledig op het estafettenummer te richten, maar dat mocht niet baten.

Eerder tijdens de Spelen wisten de estafettezwemsters in de finale van de 4x100 meter vrij geen medaille te veroveren. Kromowidjojo, Heemskerk, Toussaint en Kim Busch eindigden in de eindstrijd als vierde.