Atlete Blessing Okagbare is zaterdag uitgesloten van de Olympische Spelen in Tokio. De Nigeriaanse sprinter testte op 19 juli buiten wedstrijden om positief op een verboden groeihormoon.

De 32-jarige Okagbare is de eerste dopingzondaar op deze Olympische Spelen. Ze won vrijdag nog haar serie van de 100 meter (11,05) en zou zaterdag in de halve finales in actie komen.

Okagbare won tijdens de Olympische Spelen van 2008 in Peking brons als verspringster. Negen jaar later werd dat een zilveren medaille toen na hertesten bleek dat de Russische Tatjana Lebedeva verboden middelen had gebruikt.

Bij de Olympische Spelen in Tokio zou Okagbare ook aan de 200 meter en 4x100 meter estafette deelnemen.

Het nieuws over de positieve dopingtest van Okagbare komt enkele dagen nadat de Athletics Integrity Unit (AIU) tien Nigeriaanse atleten uitsloot van olympische deelname, omdat ze de regels over dopingtesten buiten wedstrijdverband niet hebben nageleefd.

Het olympisch atletiektoernooi is vrijdag begonnen en duurt tot en met zondag 8 augustus.