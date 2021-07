Ranomi Kromowidjojo heeft zaterdag de finale van de 50 meter vrije slag bereikt. Bij de mannen haalde Thom de Boer de eindstrijd op de kortste afstand, terwijl Jesse Puts het niet redde in de halve finales.

De dertigjarige Kromowidjojo had na de start een kleine voorsprong, maar tikte uiteindelijk als derde aan in 24,29. Ze moest regerend olympisch kampioen Pernille Blume (24,08) en de Zweedse Sarah Sjöström (24,13) voor zich dulden.

De tijd van Kromowidjojo was net genoeg voor een plek in de finale. In de andere halve finale waren vier zwemsters sneller dan de drievoudig olympisch kampioene. Emma McKeon tikte aan in precies 24 seconden en zette een olympisch record neer.

Naast Kromowidjojo zou Femke Heemskerk namens Nederland meedoen aan de halve finales, maar de geboren Roelofarendsveense meldde zich in overleg met de coachingsstaf af. Ze wilde zich volledig richten op de 4x100 meter wisselslag met de gemengde estafetteploeg.

Ook De Boer plaatst zich voor finale, Puts niet

De 29-jarige De Boer eindigde in 21,78 als derde in zijn serie. Overall zwom hij de achtste tijd, met een verschil van vier honderdsten op de nummer negen, waardoor hij zich als laatste voor de finale kwalificeerde. Puts zette met 21,87 de gedeelde twaalfde tijd neer en is klaar.

De Boer, die debuteert op de Spelen, zette het Nederlands record op de 50 vrij begin deze maand op 21,58. Slechts vier mannen waren dit jaar sneller. Vrijdag in de series kwam hij tot een tijd van 21,75.

Puts, die zondag 27 wordt, won in 2016 verrassend goud op de 50 vrij bij de WK kortebaan. Hij klokte in de series in Tokio een tijd van 21,84.

De finale van de 50 vrij voor mannen is zondag om 3.30 uur Nederlandse tijd. Dat is ook de laatste dag van het zwemtoernooi. De finale van de 50 vrij voor vrouwen is zondag om 03.37 uur Nederlandse tijd.