Simone Biles heeft zich zaterdag ook afgemeld voor de finales op de onderdelen brug en sprong. De Amerikaanse topturnster heeft last van 'twisties', die worden veroorzaakt wanneer lichaam en geest niet in balans zijn.

De 24-jarige Biles trok zich dinsdag vanwege mentale problemen terug uit de landenwedstrijd en liet donderdag ook de meerkampfinale schieten. Nu is in overleg met de medische staf besloten dat Biles ook op brug en sprong niet om de medailles zal strijden.

De Amerikaanse schreef deze week op Instagram dat ze tijdens oefeningen geen gevoel meer richting meer heeft. "Het is echt beangstigend om een oefening te doen terwijl lichaam en geest niet in balans zijn. Het schijnt door stress te kunnen komen, maar ik weet niet of dat bij mij ook zo is."

Het is nog de vraag of Biles wel mee kan doen aan de finales op de onderdelen vloer en balk. De medische staf van de Amerikaanse ploeg bekijkt haar situatie per dag. MyKayla Skinner neemt de plek van Biles in de sprongfinale in.

In de aanloop naar de Spelen waren alle ogen bij het turnen op Biles gericht. De turnlegende veroverde vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro olympische titels op sprong, vloer en meerkamp (individueel en met team).

Meervoudig wereldkampioene Biles eindigde de Spelen in 2016 met in totaal vijf medailles door op de balk brons te veroveren. Het goud ging toen naar Sanne Wevers.