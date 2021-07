Na Candy Jacobs heeft zaterdag ook Reshmie Oogink het quarantainehotel in Tokio verlaten. De taekwondoka werd tien dagen geleden positief getest op het coronavirus en kon daardoor niet meedoen aan de Olympische Spelen.

De 31-jarige Oogink was na skateboardster Jacobs het tweede lid van de Nederlandse ploeg die dat overkwam. Op dezelfde dag testte ook een anoniem staflid van de roeiploeg positief. Deze persoon mocht zaterdag eveneens terug naar huis. Jacobs verliet Japan vrijdag al.

Iedereen die op de Olympische Spelen positief test, moet in een speciaal daarvoor aangewezen hotel in quarantaine. Roeier Finn Florijn, tennisser Jean-Julien Rojer, roeicoach Josy Verdonkschot en zijn assistente Isabelle Jacobs zitten daar nog.

In principe moeten ze allemaal tien dagen in het quarantainehotel blijven. Ze mogen eerder naar huis als ze op dag 6 en 7 van hun verblijf negatief testen.

De meest positieve coronagevallen binnen de Nederlandse ploeg zaten bij elkaar in het vliegtuig van Amsterdam naar Tokio. Volgens sportkoepel NOC*NSF is echter moeilijk vast te stellen of de besmettingen aan boord van die KLM-vlucht zijn ontstaan.

Technisch directeur Maurits Hendriks zei deze week dat er meerdere mogelijkheden zijn. "Op Schiphol, bij aankomst op de volle luchthaven Narita, in het vervoer naar Tokio en vervolgens in het olympisch dorp zelf. Ik vind het heel riskant om de conclusie te trekken dat het in het vliegtuig is gebeurd."