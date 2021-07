Femke Heemskerk heeft zich zaterdag afgemeld voor de halve finales van de 50 meter vrije slag op de Olympische Spelen. Ze wil zich volledig focussen op de 4x100 meter wisselslag met het gemengde estafetteteam.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De 33-jarige Heemskerk plaatste zich met de zestiende en laatste tijd (24,77) voor de halve finales. Om de kansen op een medaille op de 4x100 wisselslag te vergroten, besloten de coachingsstaf en Heemskerk om zich af te melden voor de 50 vrij.

In de aanloop naar de Spelen deed Heemskerk er nog alles aan om mee te mogen doen aan de kortste afstand. De geboren Roelofarendsveense miste eind vorig jaar door een positieve coronatest van haar man een olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam, waar Valerie van Roon het ticket op de 50 vrij veiligstelde.

Heemskerk kreeg aanvankelijk geen nieuwe kans om een snellere tijd te zwemmen, maar ging met succes in beroep bij de tuchtcommissie van de zwembond. Bij de Eindhoven Qualification Meet in april wist Heemskerk Van Roon af te troeven en zo het felbegeerde olympische ticket veilig te stellen, maar na één race houdt het dus al op.

Valerie van Roon raakte haar olympische ticket op 50 vrij kwijt aan Femke Heemskerk. Valerie van Roon raakte haar olympische ticket op 50 vrij kwijt aan Femke Heemskerk. Foto: ANP

Afmelding Heemskerk pijnlijk voor Van Roon

De afmelding van Heemskerk voor de halve finales van de 50 meter vrij is dan ook een hard gelag voor Van Roon, die maanden geleden al zwaar terneergeslagen was toen ze haar startbewijs verloor. "Uiteindelijk is dat olympische ticket uit mijn handen gerukt door juridische procedures", concludeerde ze.

Op de 4x100 meter wisselslag hoopt Nederland op het podium te eindigen. Ranomi Kromowidjojo, Arno Kamminga, Kira Toussaint en Nyls Korstanje plaatsten zich met de zesde tijd (3.43,25) voor de finale.

Heemskerk maakt een goede indruk in Tokio. Ze plaatste zich op de 100 meter vrije slag voor het eerst in haar loopbaan voor een individuele finale op de Spelen en eindigde daarin als zesde. Met de estafetteploeg op de 4x100 vrij werd Heemskerk vierde.