Femke Bol heeft zaterdag op de Olympische Spelen zonder problemen de halve finales van de 400 meter horden bereikt. Het Nederlandse toptalent won haar heat met overmacht. Nadine Visser bereikte eenvoudig de halve finales op de 100 meter horden.

Het ging de 21-jarige Bol ogenschijnlijk makkelijk af in Tokio. De houdster van het Nederlands record nam direct de leiding en sloeg een flink gat met de rest. Ze hoefde op het einde niet meer voluit te gaan en klokte een winnende tijd van 54,43.

De eerste vier per heat en de vier atletes die daarna de snelste tijd neerzetten, plaatsen zich voor de halve finales. In de heat van Bol werd de Jamaicaanse Ronda Whyte gediskwalificeerd vanwege een valse start.

Bol geldt op de 400 meter horden als een kandidaat voor een medaille. De Amersfoortse is in topvorm en maakte begin deze maand nog indruk door in Stockholm een toptijd van 52,37 neer te zetten. Slechts drie vrouwen waren ooit sneller dan Bol.

Dit seizoen was alleen Sydney McLaughlin rapper. De Amerikaanse dook als eerste vrouw ooit onder de 52 seconden en scherpte het wereldrecord aan tot 51,90. In de series won ze net als Bol haar heat.

De halve finales van de 400 meter horden worden maandag afgewerkt. De eindstrijd is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd).

Visser overtuigend naar halve finales 100 meter horden

Nadine Visser bereikte de halve finales van de 100 meter horden. De 26-jarige Noord-Hollandse rende naar de tweede plaats in haar serie in een uitstekende tijd van 12,72. De Costaricaanse Andrea Vargas was net iets sneller: 12,71. Een plek bij beste vier volstond om door te dringen naar halve finales, die op zondag zijn. Zoë Sedney redde het niet.

Het was voor Visser spannend of ze de Olympische Spelen zou halen, want bij haar eerste wedstrijd outdoor in het olympische seizoen liep ze een hamstringblessure op, die haar zes weken aan de kant hield.

Ze herstelde echter voortvarend en kon in aanloop naar de Spelen in Tokio nog wat wedstrijdritme opdoen. In de Diamond League van Gateshead noteerde ze een tijd van 12,78 en zag ze dat de vorm groeiende was. Bij haar eerste optreden in het lege Olympisch Stadion van Tokio liet ze zien dat ze weer kan strijden voor in ieder geval een finaleplaats en wellicht zelfs meer.

Visser is tweevoudig Europees kampioene indoor op de 60 meter en is met 12,62 houdster van het Nederlands record op de 100 meter horden. Ze liep die tijd in 2019 in de halve finales bij de WK in Doha. Op dat toernooi eindigde ze als zesde in de finale in 12,66. Visser was er vijf jaar geleden ook bij op de Olympische Spelen van Rio, maar toen op de zevenkamp. Ze eindigde als negentiende.

Van Diepen strandt in series 800 meter

Op de 800 meter slaagde Tony van Diepen er niet in om een plek in de halve finales veilig te stellen. De Noord-Hollander eindigde in zijn heat als zesde in een tijd van 1.46,03 en dat was niet genoeg om verder te gaan. Alleen de beste drie per heat en de zes tijdsnelsten daarachter mogen naar de halve finales.

Van Diepen kon 700 meter mee met de groep, maar miste in de laatste 100 meter de macht in de benen. "Ik had last van de warmte, maar dat kan ik niet als excuus opvoeren. Er zaten drie mannen van 1,43 in mijn serie, dus ik wist dat het alles of niets zou worden. Op 50 meter voor de finish verzuurde de benen compleet."

Van Diepen kan zaterdagavond ingezet worden in de estafetteploeg op de 4x400 meter gemengd, die in de finale uitkomt.