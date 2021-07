Windsurfen ·

Badloe is binnen. Goud! Het was een dramatische medal race. Er werden drie (!!) deelnemers gediskwalificeerd voor een valse start. Frankrijk, Italië en Polen werden door de jury uit het water gehaald. Dat waren de nummers twee, drie en vier in de stand. Badloe bleef uit de problemen en kwam als tweede over de streep. De eerste plek is veiliggesteld. De gouden plak is binnen.