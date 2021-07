Zwemmen ·

We gaan weer terug naar het zwembad, waar de halve finales in de 50 meter vrije slag voor de vrouwen op het programma staat. Ranomi Kromowidjojo is van start gegaan in de eerste halve finale. Femke Heemskerk zou ook van start gaan in de halve finales, maar zij heeft zich teruggetrokken om zich volledig te richten op de 4x100 meter gemengde wisselslag van zodadelijk.