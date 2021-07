Olympische Spelen ·

Op de gemengde triatlonestafette haalt Nederland een knappe vierde plaats.

Femke Bol snelt in de series zonder moeite naar de halve finales op de 400 meter horden.

Ranomi Kromowidjojo heeft zich met de zevende tijd geplaatst voor de finale van de 50 meter vrije slag.

Thom de Boer gaat met de hakken over de sloot naar eindstrijd 50 meter vrije slag. Jesse Puts redt het niet en wordt uitgeschakeld.

Jorinde van Klinken wordt in de kwalificaties van het discuswerpen uitgeschakeld en loopt een finaleplaats mis.

Menno Vloon plaatst zich soepel voor de finale in het poolstokhoogspringen.

Nederlands judoteam plaatst zich na winst op Oezbekistan voor kwartfinales landenwedstrijd, later deze ochtend tegen Brazilië

Terwijl we afwachten of er op korte termijn gezeild gaat worden (het gebrek aan wind speelt de zeilers nog steeds parten), maken we even de balans op. Wat is er afgelopen nacht allemaal gebeurd?