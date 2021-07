Discuswerpen ·

De derde worp van Jorinde van Klinken is wederom ongeldig. Dat heeft geen invloed op de rank van Van Klinken, ze blijft vierde in haar groep. Later vandaag komt er nog een tweede groep, waardoor Van Klinken nog even in spanning moet blijven, al ziet het er wel goed uit. De beste twaalf werpsters plaatsen zich voor de finale.