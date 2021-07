Bondscoach Sarina Wiegman draagt de Oranjevrouwen met een dubbel gevoel over aan haar opvolger Mark Parsons. Bij de 51-jarige Haagse overheerst de teleurstelling na de uitschakeling van haar ploeg in de kwartfinales van de Olympische Spelen, maar tegelijkertijd vertrekt ze met een gevoel van trots.

"Ik kan alleen maar trots zijn op wat we hebben laten zien", zei Wiegman na haar laatste wedstrijd als coach van de Oranjevrouwen. "We laten het goed achter zo. Het was een mooie en geweldige tijd, die ik nooit ga vergeten."

De 51-jarige Haagse zag haar ploeg in de kwartfinales na strafschoppen verliezen van regerend wereldkampioen Verenigde Staten. Nederland maakte het de Amerikaanse vrouwen bijzonder lastig en liet in de slotfase van de reguliere speeltijd de uitgelezen kans op een 3-2-voorsprong liggen; Lieke Martens miste een penalty.

"Dit komt als een mokerslag aan", zei Wiegman. "Niet omdat dit dus mijn laatste wedstrijd was, maar omdat we niet door zijn. We hebben gestreden; er stond zo'n sterk en veerkrachtig team op het veld. Ik had het dit team zo gegund om door te gaan. We hadden meer verdiend, maar dat telt niet."

Met de uitschakeling tegen de VS kwam er een einde aan het tijdperk van Wiegman bij de Oranjevrouwen. Onder haar hoede vond de ploeg de aansluiting met de wereldtop. In de zomer van 2017 werd in eigen land de Europese titel veroverd, een half jaar nadat Wiegman van assistent tot bondscoach was gepromoveerd.

'Ik ben echt supertrots op deze ploeg'

Op het WK van 2019 bereikte Nederland de finale, maar daarin bleek dat het verschil met de VS nog groot was. Dankzij de finaleplaats werd wel een olympisch ticket bemachtigd en in Tokio kwam het tot een nieuwe krachtmeting met de Amerikaanse vrouwen. Ditmaal kon de formatie van Wiegman wel serieus tegenstand bieden en was de overwinning heel dichtbij.

"Ik ben echt supertrots op deze ploeg", blikte Wiegman terug. "Het zegt iets over de groei van dit team dat we het Amerika zo lastig hebben gemaakt. Hier kan dit team mee verder; de speelsters gaan ook hierin doorgroeien. We willen laten zien wie we zijn als team en de mensen thuis voor de televisie laten genieten."

Wiegman gaat nu aan de slag als bondscoach van Engeland. Ze begint haar nieuwe avontuur op 17 september met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noord-Macedonië. Op dezelfde dag zit de Engelsman Parsons voor het eerst op de bank bij de Oranjevrouwen, in het WK-kwalificatieduel met Tsjechië.