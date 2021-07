De Oranjevrouwen zitten er doorheen na de uitschakeling vrijdag in de kwartfinales van de Olympische Spelen tegen de Verenigde Staten. Het verlies na 2-2 en strafschoppen doet bij veel spelers zelfs meer pijn dan de 2-0-nederlaag twee jaar geleden in de WK-finale.

"Dit komt zeker harder aan", zei Lineth Beerensteyn kort na de verloren penaltyreeks in het Nissan Stadium in Yokohama. "We hebben laten zien dat we enorm gegroeid zijn sinds het WK. Zeker in de tweede helft waren we beter en voelden we dat er wat te halen viel. Alleen hebben we nagelaten het af te maken."

Vivianne Miedema sprak woorden van gelijke strekking. "We waren veel beter dan we twee jaar geleden in Lyon ook maar een moment zijn geweest. Daar hadden we geen grip, hier wel. En persoonlijk voelde ik me ook top."

Het contrast is ook enorm. In de WK-finale tegen de VS slaagde Oranje er niet eens in een keer op doel te schieten, terwijl Miedema in Yokohama twee keer scoorde en Nederland nog veel meer kansen onbenut liet. Lieke Martens had negen minuten voor tijd zeker kunnen scoren, maar de vleugelspeler zag haar strafschop gekeerd worden door de Amerikaanse keeper Alyssa Naeher.

32 Oranjevrouwen in tranen na verlies penaltyreeks tegen VS

'Ik had het mijn spelers zo gegund'

Vooraf leek het geloof dat de VS voor het eerst in 25 jaar verslagen kon worden al groter dan ooit, maar halverwege leidden de Amerikaanse vrouwen met 2-1. "Daarna groeiden we in de wedstrijd", zei Stefanie van der Gragt. "We vonden de ruimtes en vergaten onszelf te belonen. In de WK-finale was de VS duidelijk beter, nu hadden we meer verdiend."

Jackie Groenen: "We hebben laten zien dat we gegroeid zijn als team. We zijn gelijkwaardig aan de VS en waren blij momenten vandaag zelfs de bovenliggende partij. Er had meer ingezeten."

Bondscoach Sarina Wiegman maakte geen vergelijking tussen de WK-finale en de wedstrijd van vrijdag. "Het zijn verschillende momenten. Een finale wil je winnen en als dat niet lukt, dan komt dat hard aan. En dit komt ook keihard aan. We hebben zo gestreden met dit team en waren veerkrachtig. Ik had mijn spelers meer gegund, ze hadden ook meer verdiend. Maar dat telt niet in topsport."

Door de nederlaag is de periode van Wiegman, die bondscoach wordt van Engeland, afgelopen bij Oranje. De VS speelt maandag in Kashima in de halve finales tegen Canada.