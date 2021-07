Sifan Hassan leek zich bij haar eerste optreden in het Olympisch Stadion van Tokio zonder al te veel inspanning te plaatsen voor de finale van de 5.000 meter. De Nederlandse atlete had het naar eigen zeggen echter lastiger dan ze had verwacht in de series.

"De race was veel zwaarder dan ik had gedacht. Het was warm en benauwd vochtig", zei Hassan na haar race in de series. "Ik ben echt blij dat ik de finale heb gehaald."

De geboren Ethiopische plaatste zich overtuigend voor de finale. Ze zette met 14.47,89 de snelste tijd van de twee series neer, al bleef ze wel ver verwijderd van haar persoonlijk record van 14.22,12.

"Ik ben ook zo blij omdat ik het supermoeilijk vond me rustig op de race te concentreren", liet ze weten. "Er is zo veel te doen om het coronavirus. Sommigen testen positief en kunnen dan niet meedoen. En er is ook onzekerheid over wat het weer gaat doen. Dat geeft enorm veel stress."

Sifan Hassan was de snelste in de series van de 5.000 meter. Foto: Getty Images

Hassan wil nog niets prijsgeven over haar plannen

Naast de 5.000 meter mag Hassan in Tokio ook op de 1.500 en 10.000 meter uitkomen. Voorafgaand aan de Spelen liet ze weten pas in Japan te beslissen welke afstanden ze loopt, maar ze weigerde na haar eerste race al meer prijs te te geven over haar plannen. "Ik weet het nog niet. Ik bekijk het van dag tot dag."

De 28-jarige Hassan wist vijf jaar geleden bij de Spelen in Rio de Janeiro geen medailles te veroveren. Op de 1.500 meter eindigde ze als vijfde en op de 800 meter kwam ze niet door de series heen.

Na dat toernooi is Hassan zich meer op de langere afstanden gaan toeleggen. Op de 10 kilometer had ze dit jaar korte tijd het wereldrecord op haar naam staan. In 2019 werd ze wereldkampioen op de 1.500 meter en de 10 kilometer.