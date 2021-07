Vivianne Miedema baalt ervan dat ze vlak voor het einde van de reguliere speeltijd niet de strafschop voor de Oranjevrouwen opeiste in de kwartfinale van de Olympische Spelen tegen de Verenigde Staten. Negen minuten voor tijd was het Lieke Martens die bij een 2-2-stand miste vanaf 11 meter, waarna de regerend wereldkampioen uiteindelijk na verlenging en strafschoppen doorging.

"Ik had die penalty in de wedstrijd gewoon moeten nemen", zei een verslagen Miedema kort na de uitschakeling in het Nissan Stadium in Yokohama.

Vooraf was de afspraak dat Martens een eventuele penalty zou nemen al gemaakt. "Lieke is de nummer één. Ze heeft bewezen dat ze het kan en daar had ik vertrouwen in. Maar als je zag hoe ik in wedstrijd zat, dan had ik het gewoon moeten doen", vertelde Miedema, die beide treffers maakte voor Oranje en in totaal tien keer scoorde dit olympisch toernooi.

Omdat er duidelijke afspraken waren, overlegde Miedema ook niet met Martens voordat die aanlegde en haar inzet gestopt zag worden door de Amerikaanse keeper Alyssa Naeher. "Lieke pakte de bal en daar had ik vertrouwen in."

De gemiste strafschop van Lieke Martens. De gemiste strafschop van Lieke Martens. Foto: ANP

'Ik wil altijd nummer vijf zijn'

Uiteindelijk miste Miedema ook een strafschop. In de serie zou ze de vijfde nemen en Martens de eerste, maar omdat de aanvaller van FC Barcelona niet meer wilde, veranderde dat.

"Ik ben altijd nummer vijf geweest, dat wil ik ook altijd zijn. Maar Lieke wilde niet en daarom werd ik één", aldus Miedema, die haar inzet ook gekeerd zag worden door Naeher. "Ik had die bal er gewoon in moeten schieten met mijn kwaliteiten."

In de serie miste ook Aniek Nouwen. De Amerikaanse vrouwen schoten allemaal raak waardoor zij in de halve finale spelen tegen Canada. "En dat terwijl wij beter waren", zei Miedema. "We hebben een prima wedstrijd gespeeld en dan is het heel hard als je naar huis moet."