De Oranjevrouwen zijn er vrijdag niet in geslaagd om ten koste van de Verenigde Staten de halve finales van de Olympische Spelen te bereiken. Bij een 2-2-stand in de kwartfinale in Yokohama miste Lieke Martens een strafschop, waarna er verlengd werd en het uitdraaide op strafschoppen. In die serie was de VS veel beter.

In tegenstelling tot de WK-finale van 2019 - toen de VS veel sterker was - was het vrijdag een enerverend gevecht in het Nissan Stadium. Voor rust was de regerend wereldkampioen sterker, maar Vivianne Miedema maakte na achttien minuten de 1-0 voor Oranje. Amerika herstelde zich nog voor rust via goals van Samantha Lewis en Lynn Williams en 1-2 was ook de ruststand. In de 54e minuut scoorde Miedema opnieuw (2-2) en werd Oranje sterker. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman had het binnen negentig minuten af moeten maken, ware het niet dat Martens acht minuten voor tijd een strafschop miste.

Kolderiek was dat liefst vijf goals (vier van de VS en één van Nederland) werden afgekeurd wegens buitenspel. Twee daarvan waren van de VS in de verlenging. Reglementaire goals waren er niet in de verlenging, waardoor strafschoppen de beslissing moesten brengen. Miedema en Aniek Nouwen misten.

Door de nederlaag van Oranje is de periode van Wiegman, die na de Spelen bondscoach wordt van Engeland, voorbij. De 51-jarige Haagse was jarenlang assistent en werd begin 2017 de eindverantwoordelijke. Een half jaar later stuntte Oranje met de Europese titel en in 2019 werd de WK-finale bereikt. Het laatste doel, olympisch goud, werd door de nederlaag vrijdag tegen de VS niet gehaald.

De Engelsman Mark Parsons, die overkomt van de Amerikaanse topclub Portland Thorns, zal Wiegman opvolgen bij Oranje en toewerken naar het EK volgend jaar in Engeland.

Bondscoach VS laat grote namen buiten basis

In de aanloop naar de kraker in Yokohama spraken Wiegman en de Oranje-speelsters de hoop uit dat de VS na acht nederlagen eindelijk eens verslagen zou worden. Die hoop was mede gebaseerd op de zwakke groepsfase van de ploeg van bondscoach Vlatko Andonovski, die met 3-0 verloor van Zweden en weinig weg had van het onverslaanbare sterrenensemble van het WK in 2019.

Tegen Oranje besloot Andonovski in te grijpen door Megan Rapinoe, Rose Lavelle - zij scoorden in de WK-finale tegen Oranje - en Alex Morgan op de bank te zetten. Dat leek het gewenste effect te hebben voor de VS: Tobin Heath scoorde na tien minuten, maar het bleek nipt buitenspel. Even later voorkwam Sari van Veenendaal via de paal dat Lindsey Horan binnenkopte.

Oranje stond onder druk, maar na achttien minuten was het raak voor de ploeg van Wiegman. Een schot van Daniëlle van de Donk werd nog gekraakt, maar daarna nam Miedema aan en bekroonde ze haar honderdste interland met haar 82e goal (1-0).

De vreugde was groot bij Nederland, maar tien minuten later was het weer gelijk. Williams gaf voor en Mewis klopte Van Veenendaal met een kopbal (1-1). In de 31e minuut werd het zelfs 2-1 voor de VS, toen Williams een afvallende corner binnenschoot.

De voorsprong voor de VS was niet onverdiend. In het restant voor rust was de 3-1 dichterbij dan de 2-2, al kreeg Miedema nog een aardige kopkans. De Amerikaanse vrouwen scoorden ook niet.

Amerikaanse keeper mag zich 2-2 aanrekenen

Zonder wissels halverwege bleef de VS na rust aanvankelijk sterker, maar in de 54e minuut was het ineens weer Miedema die scoorde. De spits haalde vanaf een meter of achttien uit, waarna de Amerikaanse keeper Alyssa Naeher het zich mocht aanrekenen dat de bal laag in de hoek binnenging (2-2).

Andonovski antwoordde door alsnog de sterren Rapinoe, Morgan, Lavelle en ook Christen Press in te brengen. Een paar minuten later tikte Press binnen, maar Oranje ontsnapte. Weer was het nipt buitenspel.

Nederland was vooral gevaarlijk in de in de omschakeling, met de snelle Lineth Beerensteyn als invaller. Bij zo'n uitbraak werd Beerensteyn tien minuten voor tijd neergehaald en kreeg Oranje een strafschop. Martens had Nederland naar de halve finales moeten schieten, maar Naeher keerde de matige inzet.

De misser was uiteraard een enorme tegenvaller voor Oranje, dat in de slotfase wel uitstekend speelde. Van de Donk - de kleinste van het veld - kopte net naast, waarna een verlenging volgde.

Doelpunt Martens afgekeurd

In die verlenging trok Oranje het goede spel van de slotfase door. Miedema probeerde het nog maar eens met een afstandsschot op Naeher, die onzeker oogde, maar wel keerde. Even later grabbelde Naeher opnieuw en dacht Martens te profiteren. Voor de derde keer in wedstrijd werd een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel. Daarna bracht Naeher wel knap redding op een kopbal van Miedema.

Oranje kreeg nog meer kansen in de verlenging, maar zag ook doelpunten van Press én Morgan worden afgekeurd wegens buitenspel. Zo kwam die teller op vijf, waarna strafschoppen de beslissing moesten brengen.

Miedema begon de serie en zag haar strafschop gekeerd worden door Naeher, waarna de Amerikaanse vrouwen (Lavelle en Morgan) onberispelijk waren vanaf de stip. Dominque Janssen en Stefanie van der Gragt scoorden wel voor Oranje, maar daarna faalde Nouwen. Na de rake trap van Rapinoe was het over en was de olympische droom van Nederland en Wiegman voorbij.