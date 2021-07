De Olympische Spelen in Tokio zijn voor de Japanse sporters nu al de succesvolste ooit. Het gastland verzekerde zich vrijdag bij het degenschermen van de zeventiende gouden medaille. Vooral de judoploeg heeft een groot aandeel in het Japanse succes.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

De Japanse sporters behaalden tot dusver ook vier zilveren en zeven bronzen plakken. China staat met achttien gouden medailles eerste in het medailleklassement, Japan staat op de tweede plaats. De Verenigde Staten volgen als derde met veertien keer goud, zestien maal zilver en elf keer brons.

Na een stroef begin van de Spelen mengt ook Nederland zich in de top tien van het medailleklassement. Ons land staat inmiddels op drie keer goud, zeven keer zilver en vijf keer brons.

De vreugde over de vele medailles wordt in Japan overschaduwd door de aanhoudende coronapandemie. Het landelijke aantal nieuwe besmettingen steeg vrijdag voor de derde dag op rij. Er waren 10.743 gevallen binnen 24 uur. In Tokio waren er 3.300 coronagevallen, wat betekent dat het aantal nieuwe besmettingen daar al drie dagen boven de 3.000 ligt.

De organisatoren en het internationaal olympisch comité (IOC) benadrukken echter dat de Olympische Spelen niets te maken hebben met het besmettingspercentage onder de Japanse bevolking.

De Olympische Spelen zijn op 23 juli begonnen en duren nog tot en met volgende week zondag.