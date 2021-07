Turnicoon Simone Biles trok zich dinsdag bij de landenwedstrijd op de Olympische Spelen terug als gevolg van 'twisties', die worden veroorzaakt wanneer lichaam en geest niet in balans zijn. De Amerikaanse heeft er vrijdag meer uitleg over gegeven.

Biles hield het voor gezien nadat ze op het onderdeel sprong verkeerd terecht was gekomen. Aanvankelijk werd gemeld dat ze geblesseerd was, maar later werd duidelijk dat de topturnster mentale problemen heeft. Nu geeft ze uitleg over de 'twisties', waarbij je tijdens een oefening ieder gevoel voor richting kwijt bent.

"Ik heb er weleens eerder last van gehad en het is geen pretje. Het is echt beangstigend om een oefening te doen terwijl lichaam en geest niet in balans zijn. Het schijnt door stress te kunnen komen, maar ik weet niet of dat bij mij ook zo is", schrijft Biles vrijdag op Instagram.

"Je kunt boven en onder letterlijk niet van elkaar scheiden. Het is het raarste gevoel ooit om geen enkele controle over je lichaam te hebben. En wat het alleen maar angstaanjagender maakt: als je geen idee hebt waar je bent terwijl je in de lucht bent, heb je ook geen idee hoe en waar je landt. Op je hoofd, handen, voeten of rug..."

'Sommigen beseffen niet hoe gevaarlijk dit is'

De 24-jarige Biles, die zich ook terugtrok uit de meerkamp, legt uit dat ze nog van geluk mag spreken dat ze dinsdag bij haar sprongoefening goed landde. "Ik heb geen idee hoe ik op mijn voeten ben terechtgekomen", zegt ze.

"Als je naar de foto's en mijn ogen kijkt, zie je dat ik geen idee heb waar ik me in de lucht bevind. Ik heb niet opgegeven, maar mijn lichaam en geest waren simpelweg niet in balans. Sommigen beseffen niet hoe gevaarlijk dit is."

Biles ervoer de 'twisties' al eerder in haar carrière. "Normaal komt het vooral voor op vloer en sprong, maar momenteel ervaar ik het op ieder onderdeel. Dat is echt irritant. Het heeft tijd nodig om er weer van af te komen", zegt ze.

Biles won vijf jaar geleden bij de vorige Spelen in Rio de Janeiro vier keer goud, onder meer op de meerkamp. Ze had zich als doel gesteld om in Tokio zes titels te pakken.