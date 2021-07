Niek Kimmann werd vrijdag niet alleen voor zichzelf olympisch kampioen in Tokio. De 25-jarige BMX'er vervulde ook de droom van zijn goede vriend en oud-teamgenoot Jelle van Gorkom, wiens carrière 3,5 jaar geleden in een klap stopte toen hij zwaargewond raakte bij een trainingsongeluk.

Eind 2017 maakten Kimmann en Van Gorkom een afspraak met elkaar. De wereldkampioen van 2015 en de zilveren medaillewinnaar van de Spelen van 2016 hadden beiden een slecht seizoen achter de rug en wilden dat nooit meer. "Wij gaan Nederland de eerste olympische titel bezorgen", zeiden de vrienden tegen elkaar.

"En toen…", zegt Kimmann, terwijl hij met die zo gewenste gouden medaille om zijn nek naar woorden zoekt. "Toen klapte Jelle tegen die ketting."

Het is voor Kimmann nog steeds niet makkelijk om te praten over die dinsdagmiddag 9 januari 2018, toen hij samen met Van Gorkom ging trainen op Papendal en zijn ploeggenoot met zo'n 60 kilometer per uur tegen een ketting onder aan de startheuvel zag knallen.

Jelle van Gorkom won zilver bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Jelle van Gorkom won zilver bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Foto: Pro Shots

'Ik ben trots op Niek'

Van Gorkom liep gebroken ribben, een breuk in het gezicht, een scheurtje in de schedel en beschadigingen aan de lever, milt en nieren op en werd twee weken in kunstmatige coma gehouden. De inmiddels dertigjarige Doetinchemmer heeft de verwachtingen van zijn artsen ver overtroffen, want hij kan inmiddels weer lopen en praten. Maar BMX'en zit er niet meer in, laat staan een olympische titel veroveren.

"Het voelt niet goed om te zeggen dat de cirkel nu rond is door mijn gouden medaille, omdat Jelle niet meer kan fietsen", zegt Kimmann. "Maar ik vind het wel heel mooi dat ik óns doel werkelijkheid heb kunnen maken."

"Het was inderdaad ons gezamenlijke doel", zegt Van Gorkom in gesprek met NU.nl. "Maar Niek heeft het gewoon gedaan en daar ben ik heel trots op. Dit is legendarisch. Ik weet niet wat voor superlatieven er nog meer bestaan om mijn gevoel duidelijk te maken."

Van Gorkom stuurde na elke race appjes naar Kimmann

Zonder coronapandemie was Van Gorkom vrijdag in Tokio geweest om Kimmann vanaf de tribunes aan te moedigen. Nu zat hij vroeg in de Nederlandse ochtend in de studio van de NOS om de races van zijn vriend te analyseren. En steunde hij Kimmann via de telefoon.

"Jelle stuurde deze week na al mijn races wel een appje", aldus Kimmann. "'Je rijdt sterk', schreef hij dan. Of: 'Gewoon vasthouden.' Jelle kijkt sowieso bijna al mijn wedstrijden. En hij stuurt me altijd tips over welke concurrenten goed zijn, of welke lijnen ik moet proberen in de baan."

"Jelle en ik zijn tegenpolen en hij is ook vijf jaar ouder, maar hij heeft me vanaf mijn juniorentijd op sleeptouw genomen, was bijna als een grote broer. En hij heeft me altijd gepusht om een hoger niveau te halen."

Van Gorkom bevestigt dat hij nog steeds weleens kritisch is richting Kimmann. "Maar als ik kritiek geef, weet Niek het altijd uit te voeren en om te buigen naar iets succesvols. Ik maak echt een diepe buiging voor hem."