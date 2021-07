Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Thom de Boer en Jesse Puts hebben zich vrijdag voor de halve finales van de 50 meter vrije slag geplaatst bij de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse zwemmers overleefden de series relatief eenvoudig.

De dertigjarige Kromowidjojo noteerde in de tiende en laatste heat een tijd van 24,41 seconden, waarmee ze als vierde aantikte. Een serie eerder kwam de drie jaar oudere Heemskerk tot 24,77.

Overall betekende het dat Kromowidjojo als olympisch kampioen van 2012 met de achtste tijd door is naar de halve finales en dat Heemskerk zich als zestiende en laatste onder de halvefinalisten schaarde.

De snelste tijd in de series kwam op naam van de Australische Emma McKeon, die een olympisch record noteerde: 24,02. De Deense Pernille Blume (24,12) en McKeons landgenote Cate Campbell (24,15) kwamen daar het dichtst bij in de buurt.

Kromowidjojo kwam deze Spelen eerder in actie op de 100 meter vrij, waarop ze in de series afzag van een swim-off om de halve eindstrijd te halen. Ze wilde zich volledig focussen op de 50 vrij. Heemskerk kwam op de 100 vrij tot de finale, maar pakte geen medaille.

De Boer en Puts als zesde en zevende door

De 29-jarige De Boer en de drie jaar jongere Puts kwamen op de 50 vrij, voor beiden hun enige individuele onderdeel, allebei uit in de achtste van tien series. De Boer tikte in die heat aan als tweede (21,75 seconden) en Puts noteerde met 21,84 de derde tijd.

In alle tien de series was de snelste tijd voor de Amerikaanse topfavoriet Caeleb Dressel. Hij noteerde 21,32 bij de start van de jacht op zijn tweede individuele olympische titel, nadat hij donderdag al goud had gepakt op de 100 meter vrij.

De halve finales van de 50 meter vrije slag bij zowel de mannen als de vrouwen zijn zaterdagochtend. De eindstrijd staat zondag op het programma.

Kira Toussaint, Tes Schouten, Maaike de Waard en Femke Heemskerk slaagden er op de 4x100 meter wisselslag niet in de finale te halen. De Nederlandse vrouwen tikten aan in 3.59,89 minuten en dat was niet voldoende om door te gaan.