Novak Djokovic is vrijdag uitgeschakeld in de halve finales van het olympische tennistoernooi in Tokio. De nummer één van de wereld redde het niet tegen Alexander Zverev en kan een Golden Slam vergeten.

Djokovic won de eerste set nog overtuigend en nam in de tweede set een break voorsprong, maar werd daarna overvleugeld door Zverev. De partij op het hardcourt in Tokio duurde iets meer dan twee uur en eindigde in 6-1, 3-6 en 1-6 voor de Duitser.

Tot dusver had de 34-jarige Djokovic nog weinig weerstand ondervonden op weg naar de felbegeerde gouden medaille. Hij versloeg Hugo Dellien, Jan-Lennard Struff, Alejandro Davidovich Fokina én Kei Nishikori allemaal zonder setverlies.

Daarmee leek de Serviër een nieuwe stap te zetten naar een Golden Slam, het winnen van alle vier de Grand Slam-toernooien én olympisch goud in één jaar. Hij won dit jaar al de Australian Open, Roland Garros en Wimbledon, waarmee hij zijn achttiende, negentiende en twintigste Grand Slam-titel pakte en recordhouders Roger Federer en Rafael Nadal evenaarde.

Olympisch brons is nu het hoogst haalbare voor Djokovic, een medaille die hij in 2008 al eens pakte in Peking. Vier jaar later greep hij net naast het eremetaal door vierde te worden in Londen.

In Tokio gaat de strijd om goud zondag tussen Zverev en Karen Khachanov. De Rus was in de andere halve finale met 6-3 en 6-3 te sterk voor Pablo Carreño Busta, die met Djokovic om de derde plek strijdt.