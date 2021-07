Sifan Hassan heeft zich vrijdag probleemloos geplaatst voor de finale van de olympische 5.000 meter. De atlete geldt maandag als grote kanshebber op de medailles.

Hassan klokte in Tokio een tijd van 14.47,90, waarmee ze de snelste van de twee series was. Ze bleef wel ver verwijderd van haar persoonlijk record van 14.22,12.

Hassan begon zoals gebruikelijk kalm aan de race en liep in de eerste 2.000 meter buiten het gedrang achteraan de groep. Daarna begon ze langzaam maar zeker aan een inhaalrace.

De laatste ronde ging ze als zevende in. Pas in de laatste 300 meters versnelde ze en haalde ze al haar concurrentes in.

De 28-jarige Hassan wist vijf jaar geleden in Rio de Janeiro geen medailles te veroveren. Op de 1.500 meter eindigde ze als vijfde en op de 800 meter kwam Hassan niet door de serie heen.

Daarna is de geboren Ethiopische zich meer op de langere afstanden gaan toeleggen. Op de 10 kilometer had ze dit jaar korte tijd het wereldrecord op haar naam staan. In 2019 werd ze wereldkampioen op de mijl en de 10 kilometer.

Sifan Hassan blijft in de eindsprint de Ethiopische Agnes Jebet Tirop nipt voor. Foto: Getty

Van Es en Schilder uitgeschakeld

Diane van Es kon zich in de tweede serie op de 5.000 meter niet plaatsen voor de finale. De 22-jarige Rotterdamse liep voor het eerst een mondiaal toernooi.

Na zo'n 3 kilometer moest Van Es de rest van de groep laten gaan. Ze finishte in 15.47,01 als zeventiende in haar serie.

Jessica Schilder slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de finale bij het kogelstoten. De Volendamse kwam in haar drie pogingen tot 17,74 meter en dat leverde haar een negentiende plek op. Alleen de beste twaalf plaatsten zich voor de finale.