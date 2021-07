De Oranjevrouwen beginnen vrijdag in Yokohama in de verwachte opstelling aan de kraker tegen de Verenigde Staten in de kwartfinales op de Olympische Spelen. Vivianne Miedema keert terug in de basis en dat gaat ten koste van Lineth Beerensteyn. Bij de VS zitten tal van grote namen op de bank.

Bij Oranje kiest bondscoach Sarina Wiegman opnieuw voor Lynn Wilms op de rechtsbackpositie. De twintigjarige Wilms, die vanaf komend seizoen voor VfL Wolfsburg speelt, krijgt sinds de tweede groepswedstrijd tegen Brazilië (3-3) de voorkeur boven Merel van Dongen.

Tegen China ontbrak Miedema in de basisopstelling, omdat ze wat last van haar lies had. De spits viel in en scoorde twee keer. Beerensteyn was ook twee keer trefzeker, maar dat betekent niet dat ze tegen de VS weer de kans krijgt van Wiegman.

Shanice van de Sanden en Lieke Martens completeren de voorhoede van Oranje. Naast Wilms starten zoals verwacht Stefanie van der Gragt, Aniek Nouwen en Dominique Janssen achterin. De middenlinie van Oranje wordt gevormd door Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk en Jill Roord.

Duel is herhaling van WK-finale

Opvallend is dat bij de VS spits Alex Morgan en middenvelders Rose Lavelle en Megan Rapinoe buiten de basis zijn gelaten door bondscoach Vlatko Andonovski.

Lavelle en Rapinoe scoorden twee jaar geleden nog in de WK-finale tegen Nederland (2-0) en Morgan was topscorer van het toernooi. Het lijkt erop dat zij slachtoffer zijn van de slechte groepsfase van de VS, dat met 3-0 verloor van Zweden en tegen Australië niet verder kwam dan 0-0.

De wedstrijd tussen Nederland en de VS begint vrijdag om 13.00 uur (Nederlandse tijd) in het Nissan Stadium in Yokohama. Als de Oranjevrouwen ditmaal winnen, dan is Canada of Brazilië de volgende tegenstander. Groot-Brittannië-Australië en Zweden-Japan zijn de andere kwartfinales.

Opstelling Oranjevrouwen: Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Dominique Janssen; Roord, Van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Miedema, Martens.

Opstelling VS: Naeher; Dunn, Mewis, Sauerbrunn, O'Hara, Heath, Ertz, Horan, Lloyd, Dahlkemper, Williams.