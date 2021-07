Schoonspringster Inge Jansen heeft zich vrijdag op de 3 meterplank voor de halve finales geplaatst bij de Olympische Spelen. De 27-jarige Nederlandse eindigde bij de kwalificaties als zestiende.

Jansen kwam na vijf sprongen uit op een score van 278,75. De 18 beste van in totaal 27 deelneemsters kwalificeerden zich voor de halve eindstrijd, die zaterdag op het programma staat.

Met haar score van 278,75 bleef Jansen wel vrij ver verwijderd van de absolute top. Zeven schoonspringsters kwamen boven de 300 uit. De Chinese Shi Tingmao was met 350,45 de beste.

Jansen bereidde zich dit jaar via onder meer de EK in Boedapest voor op de Spelen. Bij de Europese kampioenschappen in mei eindigde ze ietwat teleurstellend als tiende, al hield ze daar toen wel een redelijk goed gevoel aan over.

"Het voelt een beetje raar. Ondanks het wat teleurstellende resultaat ben ik met een hoop dingen tevreden", zei ze toen. "Er is nog werk te verrichten in de komende maanden naar Tokio toe, maar de basis is er."

Jansen is er voor de eerste keer bij op de Olympische Spelen. Ze veroverde bij de WK van twee jaar geleden al een ticket voor Tokio.