Jessica Fox heeft eerder deze week op wel heel bijzondere wijze een medaille gepakt op de slalom bij het kanovaren op de Olympische Spelen in Tokio. De Australische repareerde de kapotte punt van haar boot met een condoom.

Fox plaatste vrijdag een video op haar sociale media waarop te zien is hoe ze met het condoom haar boot repareert. "Ik wed dat je nooit hebt geweten waar condooms voor gebruikt worden", schrijft ze bij de video. "Erg sterk en een goede stretch. Het geeft het carbon een mooie look."

In de voorronde voor de finale had Fox de punt van haar boot beschadigd. De 27-jarige kanovaarster plakte een carbonmengsel op de punt van haar boot, dat met het condoom op de juiste plaats werd gehouden.

In het olympisch dorp worden altijd condooms uitgedeeld. Er zijn tienduizenden voorbehoedsmiddelen beschikbaar voor de sporters.

Fox heeft alle kleuren medailles in bezit

De finale waarin Fox het brons veroverde was al op dinsdag. Ze zette de snelste tijd neer, maar kreeg wegens het missen van poortjes vier strafseconden.

De winst ging daardoor naar de Duitse Ricarda Funk en de Spaanse Maialen Chourraut pakte het zilver. De Nederlandse Martina Wegman eindigde als zevende.

Op donderdag veroverde Fox wel goud in de C1-klasse. Daarmee maakte ze haar olympische collectie compleet. In 2012 in Londen won ze al zilver en in 2016 in Rio de Janeiro pakte ze ook al brons.