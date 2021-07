Na een emotionele donderdag op de Olympische Spelen was vrijdag de glimlach terug bij zeilster Marit Bouwmeester. De Friezin leek kansloos voor het goud in de Laser Radial-klasse, maar mag mede door fouten van de Deense Anne-Marie Rindom weer hopen op titelprolongatie.

Volg de tag NUmedaille Volgen Ontvang een melding bij elke Nederlandse medaille op de Spelen

"De emoties waren hoog gisteren. Vanmorgen zag het er nog kansloos uit en nu heb ik in ieder geval weer een kansje", zei een blije Bouwmeester na de negende en de tiende race. "Het is spannend, want alles zit dicht op elkaar. Maar ik heb de mogelijkheid om een medaille te pakken en daar ga ik alles aan doen."

De 33-jarige Bouwmeester was donderdag nog in mineur nadat ze in de zevende race werd gediskwalificeerd vanwege een te vroege start en in de achtste race slechts zevende werd. De achterstand op klassementsleider Rindom leek onoverbrugbaar, maar de Deense maakte het door eigen fouten weer spannend.

Rindom finishte de negende race vrijdag als 26e en werd in de tiende race gediskwalificeerd omdat ze Bouwmeester hinderde bij de start. Althans; de Deense dacht dat ze gediskwalificeerd werd omdat ze voor de tweede keer dit toernooi een gele vlag kreeg, maar op de Spelen geldt die regel niet. De tot tranen toe geroerde Rindom kwam daar pas te laat achter en finishte niet.

"Ik wist dat het met deze zachte wind en met zo veel boten op een kleine lijn belangrijk zou zijn om goed te positioneren", blikte Bouwmeester terug op de controversiële start. "De Deense maakt er altijd een gevecht van en kwam heel laat, waardoor er geen tijd en ruimte meer was en ze haar boot onder die van mij legde. Ze ging wrikken en dat was een dure fout."

De tot tranen toe geroerde Rindom gaat nog wel aan de leiding voor de medalrace van zondag, maar Bouwmeester volgt al op zeven punten. Ook daarachter zit het dicht bij elkaar. "Ik moest er hard voor vechten vandaag en dat zal ik straks weer moeten doen. Wat dat betreft ben ik wel blij dat ik straks klaar ben en op vakantie kan."