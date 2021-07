Amper een uur nadat de gouden droom van Laura Smulders uiteen was gespat, maakte Merel Smulders de dag meer dan goed voor haar familie. De 23-jarige BMX'ster won vrijdag verrassend brons bij de Olympische Spelen in Tokio en evenaarde zo de prestatie van haar zus in 2012.

Tijdens de finale waarin ze goud wilde halen, staat Laura Smulders bij een hek net na de finish van de BMX-baan op het Ariake Urban Sports Park. Vergeten is even de pijn in haar enkel, de val in de halve finale. Met een keiharde schreeuw begeleidt ze Merel Smulders naar de derde plek, waarna ze de eerste is die haar vier jaar jongere zus feliciteert met brons.

"Volgens mij heb ik nog nooit zo hard gebruld", zegt Laura Smulders een paar minuten later met een lach. "Ik heb geen idee of Merel me gehoord heeft, maar ik ben supertrots op haar. Ze heeft het gewoon gedaan, dit maakt mijn dag absoluut goed. Ha, we zijn niet alleen de Smulders-sisters, maar ook de bronzen sisters."

Laura Smulders (27) is al jaren een van de beste BMX'sters ter wereld. De wereldkampioene van 2018 was de topfavoriete voor goud in Tokio, maar het ging vrijdag al in haar eerste race fout. Merel Smulders haalde bij haar olympische debuut met wat geluk wél de finale en reed daarin haar beste race van de week. Achter de Britse Beth Shriever en de Colombiaanse Mariana Pajón eindigde ze als derde.

"Het kan bijna geen toeval zijn", lacht Merel Smulders. "Laura won brons op haar eerste Spelen en nu win ik brons op mijn eerste Spelen."

"Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat ik vandaag een medaille zou winnen, zeker niet nadat mijn eerste twee races zo slecht waren gegaan. Maar in de finale viel alles in elkaar. Het voelt nog heel onwerkelijk, als een grote droom. Man, dit was een emotionele rollercoaster. Maar wel een met een mooi einde."

'Het maakte me boos om Laura verdrietig te zien'

Die achtbaan begon toen Merel Smulders haar zus zag vallen in de eerste heat van de andere halve finale. "Vooral na haar tweede rit, toen Laura's hart brak omdat ze wist dat ze de finale niet meer kon halen, voelde ik heel veel pijn. Ik dacht: waarom heb ik toch een zus die ook BMX'ster is? Want ik schoot in de stress, omdat ik ook wil dat zíj het goed doet. Het maakte me heel boos om Laura zo verdrietig zien."

Na die tweede halve finale was er heel even contact tussen de zussen. "Laura gaf me een boks en ik probeerde haar te troosten", aldus Merel Smulders. "Vervolgens dacht ik: ik moet deze boosheid omzetten in iets positiefs. Ik wilde ervoor gaan, ook voor Laura. En dat heeft me net dat extra zetje gegeven. Ha, het was positieve boosheid, als dat kan."

Door een derde plaats in haar derde en laatste halve finale haalde Merel Smulders met de hakken over de sloot de finale. "Normaal ben ik te opgepept, word ik zenuwachtig en moet ik mezelf rustig maken. Maar in de finale stond ik redelijk relaxed aan het starthek en heb ik echt genoten van mijn rondje. Ik ben echt superblij dat ik het verdriet om Laura heb kunnen omzetten in een bronzen medaille."