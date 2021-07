Judoka Teddy Riner is er niet in geslaagd om voor de derde keer op rij olympisch kampioen te worden. De lange tijd onverslaanbare Fransman moest vrijdag in Tokio genoegen nemen met brons.

Riner ging in de kwartfinale onderuit tegen de Rus Tamerlan Bashaev. Tussen 2010 en 2020 boekte hij liefst 154 overwinningen op rij in de categorie boven de 100 kilogram. Dit jaar kwamen er met drie nederlagen al scheurtjes in de ongekende dominantie van de 32-jarige judoka.

Desondanks was de 2,04 meter lange Riner de absolute favoriet voor olympisch goud in Tokio. In de eerste ronde klopte hij de Oostenrijker Stephan Hegyi op ippon en in de achtste finales was hij Or Sasson uit Israël de baas met waza-ari.

In de kwartfinales ging het mis voor de tienvoudig wereldkampioen. Bashaev won op waza-ari. Riner pakte via de herkansingen nog wel een bronzen medaille. Hij was met ippon te sterk voor de Braziliaan Rafael Silva en de Japanner Hisayoshi Harasawa.

Teddy Riner tijdens zjin duel met Tamerlan Bashaev. Teddy Riner tijdens zjin duel met Tamerlan Bashaev. Foto: AFP

Riner wil in Parijs voor derde goud gaan

Riner had de tweede judoka kunnen worden met drie olympische titels. Alleen de Japanner Tadahiro Nomura presteerde dat ooit eerder, met drie gouden medailles in de klasse onder de 60 kilogram tussen 1996 en 2004.

In Tokio liet Riner direct al weten door te willen gaan tot de Olympische Spelen van 2024. In Parijs hoopte hij alsnog de derde gouden medaille te veroveren.

Namens Nederland werd Henk Grol in de categorie van Riner al in de eerste ronde uitgeschakeld.