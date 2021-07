Henk Grol is gefrustreerd en boos op zichzelf, omdat zijn lange carrière vrijdag is geëindigd met een snelle uitschakeling op de Olympische Spelen. De geboren Veendammer ging in zijn eerste partij in de Nippon Budokan na 25 seconden op zijn rug tegen de Oezbeek Bekmurod Oltiboev. Daarmee was het voorbij voor een van de beste Nederlandse judoka's ooit.

"Ik ben gewoon een sukkel", zei Grol een klein uur na zijn uitschakeling in de klasse boven de 100 kilogram. "Door een fout verlies ik van een jongen waar ik van hoor te winnen. In zo'n eerste partij ben ik altijd nog wat stijf en gespannen en dan gaat het mis. Zonde, er had meer ingezeten."

Grol benadrukte dat hij alleen zichzelf iets kan verwijten. "Ik wil hier geen jankverhaal van hebben. Het is mijn fout en mijn verantwoordelijkheid. Ik heb er zo'n hekel aan als mensen verliezen en daarna iedereen en alles de schuld geven."

Dat hij op zijn vierde en laatste Spelen maar 25 seconden heeft gejudood, doet Grol pijn. "Toen ik op de mat lag, voelde ik alles onder me wegzakken. Natuurlijk schoot mijn hele carrière voorbij en zeker de laatste jaren. Ik heb heel hard moeten werken om hier te staan."

"Het lichaam was eigenlijk al op, ik heb veel trainingen niet kunnen afmaken omdat ik het niet trok. Ja, ik heb echt geleden. Nu was ik zowaar in vorm en klaar om iets moois te laten zien. Ik had hier van de mat willen stappen met pijn en het gevoel dat ik geknokt had. Maar nu sta ik hier, terwijl ik me amper in heb gespannen. Ik geef het weg."

Het moment dat Bekmurod Oltiboev Henk Grol naar de grond werpt. Het moment dat Bekmurod Oltiboev Henk Grol naar de grond werpt. Foto: ANP

'Het is wachten tot de dag voorbij is'

Wrang voordeel van de vroege uitschakeling is dat Grol fit is voor de landenwedstrijd zaterdag met het Nederlands team. Daar kan hij alsnog een medaille pakken. Eerder veroverde hij al individueel olympisch brons op de Spelen in Peking in 2008 en vier jaar later in Londen.

"Een teammedaille zou leuk zijn, maar het zal geen glans meer geven aan deze Spelen. Het zal even duren voordat ik verwerkt heb wat er zojuist gebeurd is."

Hoewel Grol redelijk rustig oogde na afloop, is het snelle verlies hard aangekomen. "Als ik straks in mijn eentje ben, zal ik het hartstikke moeilijk hebben. Vanbinnen is er frustratie, ik ben kwaad op mezelf. Ik weet ook niet wat ik nu moet doen. Door corona is er geen familie. En ik mag niet uit de bubbel."

Het liefst had Grol meteen het vliegtuig naar huis gepakt. "Als ik de keuze had, zou ik vluchten. Dan hoef ik het niet meer over vandaag te hebben. Maar ja, dat kan niet. Het is wachten tot de dag voorbij is."