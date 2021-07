De teleurstelling bij de roeiers van de Holland Acht is groot na de volledig mislukte finale op de Olympische Spelen in Tokio. De boot hoopte vrijdag op goud, maar eindigde als vijfde.

"We kwamen hier om te winnen. We waren zo dominant in de heats, en dan gaat in de olympische finale alles wat in de voorbereiding zo goed ging niet goed. We misten alle agressiviteit. Dit is extreem teleurstellend", zei Robert Lücken, de man op de slagpositie.

Maarten Hurkmans, de nummer vijf in het middenschip, hield zich lang groot. Hij wist ook niet goed waardoor de roeiers zo'n matige start hadden en zich in de race niet wisten te herpakken. "Ik kan het niet goed nagaan in mijn hoofd nu. Er was voor de race zo veel vertrouwen, er zat zo veel gemak in, maar we deden kennelijk iets anders dan we hadden moeten doen."

Daarna overmande de emotie hem en boog hij lang en diep het hoofd. "Dit is zo'n deceptie. De Olympische Spelen zijn eens in de vier jaar, je traint hier enorm hard voor en dan grijp je ernaast. Ik ben er trots op dat hier sta, maar het is gewoon niet niks."

De teleurstellende finale van Nederland was verrassend te noemen. De Holland Acht maakte in de series nog indruk door een heat met Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië te winnen, maar in de finale was Nieuw-Zeeland de snelste en pakte de Britse boot het brons.

De teleurstelling was groot bij de Holland Acht na het mislopen van een medaille. De teleurstelling was groot bij de Holland Acht na het mislopen van een medaille. Foto: ANP

'Het moet spanning zijn geweest'

Lücken zocht vertwijfeld naar een verklaring waardoor de Holland Acht teleurstelde. "Volgens mij was het niet iets technisch. Het moet spanning zijn geweest voor het grote moment. Gisteren trainden we nog in een ontzettend hoog tempo, zoals we de hele voorbereiding afstanden roeiden op wereldrecordsnelheid."

"Maar het kwam er in de finale niet uit, de eerste tien halen waren al niet goed", vervolgde Lücken. "Daar hadden we ons niet door van de wijs moeten laten brengen, maar er sloop iets in de ploeg. Iets tussen de oren."

Zowel Lücken als Hurkmans vindt dat de aanloop naar de Spelen rommelig is geweest. "We vlogen later dan gepland naar Tokio en dan was er het gezanik met die coronabesmettingen. Dat knaagde wel, maar in de boot ging het goed. Deze ploeg had gewoon de potentie om het goud te halen."

Het was niet altijd leuk binnen de ploeg tijdens de lange voorbereiding op de Spelen, bekende Lücken. "Het boterde een tijdje niet binnen het team, maar dat hoeft niet erg te zijn, want het hoort bij de sport dat het soms ook tegenzit. Maar ik zie daarin geen oorzaak van deze slechte prestatie."

Hurkmans zag dat ook zo. "De Acht is net als in een familie. Je houdt van elkaar, maar je kunt het niet altijd met elkaar eens zijn. Met acht mensen die niet op hun mondje zijn gevallen, ontstaan er soms spanningen. Maar deze mislukte finale is daar niet aan toe te schrijven."