Nick Smidt heeft zich vrijdag op de Olympische Spelen weten te plaatsen voor de halve finales op de 400 meter horden. Voor Marije van Hunestijn viel het doek in de series van de 100 meter.

Smidt was de eerste Nederlandse atleet die in Tokio is actie kwam. In zijn serie op de 400 meter horden eindigde hij als vierde en daarmee plaatste hij zich rechtstreeks voor de halve finales.

Zijn tijd van 49,55 seconden lag iets boven zijn persoonlijke record van 49,28. De 24-jarige atleet uit Assen zette van alle deelnemers in het olympisch stadion de 22e tijd neer.

Smidt liep dit seizoen meer dan tien keer een wedstrijd over 400 horden. Het lukte de drievoudig Nederlands kampioen niet om de olympische limiet van 48,90 te slechten, maar hij vergaarde wel genoeg punten om zich via de wereldranglijst te kwalificeren voor Tokio.

Van Hunestijn eindigt als 24e op 100 meter

Van Hunestijn zette in haar serie op de 100 meter de zesde tijd neer (11,27). Dat was de beste tijd van dit seizoen voor de 26-jarige Apeldoornse.

Aan het einde van alle series bleek die nipt onvoldoende voor een plek in de halve finales. Van Hunestijn eindigde als 24e, terwijl de snelste 21 doorgaan naar de volgende ronde.

Van Hunestijn was de enige Nederlandse sprinter op de 100 meter in Tokio. Dafne Schippers en Jamile Samuel besloten donderdag om zich terug te trekken. Ze focussen zich op de 200 meter en de 4x100 meter estafette, waarop Van Hunestijn ook uitkomt.

Marie-Josée Talou uit Ivoorkust was de snelste in de series. Met 10,78 evenaarde ze het Afrikaanse record. De Jamaicaanse titelverdedigster Elaine Thompson-Herah overtuigde ook met de tweede tijd: 10,82.

Haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce, die eerder dit jaar met 10,63 de tweede tijd ooit liep, klokte in de heats 10,84. De 34-jarige Fraser-Pryce mikt in Tokio op een derde olympische gouden plak op de 100 meter, na haar titels op de Spelen van Peking in 2008 en Londen in 2012.