Niek Kimmann schreef vrijdag een van de bijzonderste verhalen van de Olympische Spelen van Tokio. Vier dagen nadat hij een scheurtje in zijn knieschijf had gelopen bij een botsing met een official won hij goud bij het BMX.

Kimmann kreeg donderdag een appje van de vaste arts van het Nederlandse BMX-team. "Medailles met een verhaal blijven altijd langer hangen", stond er in het bericht. "Het verhaal heb je al."

24 uur later had de 25-jarige Nederlander de medaille ook, en dan nog wel een gouden. "Man, dit is echt bizar. Ik krijg weer kippenvel als ik eraan terugdenk", zei Kimmann, die in de finale afrekende met de Brit Kye Whyte (zilver) en de Colombiaan Carlos Ramírez (brons), na de podiumceremonie. "Ik geloof het nog steeds niet."

Aan het begin van de week was de wereldkampioen van 2015 ook al in shock, maar toen kwam dat door een zeer ongelukkig ongeval bij een training. Een official stak opeens de baan over en Kimmann knalde met een gangetje van rond de 50 kilometer per uur tegen de man aan.

"Toen ik daarna op de dokterstafel lag voor een echo, dacht ik: het is klaar. Dit wordt helemaal niks meer", aldus Kimmann, die na een MRI-scan en de diagnose dat het 'slechts' een klein scheurtje in zijn knieschijf was toch weer een beetje hoop kreeg. "Ik vroeg aan de dokter of ik met deze blessure kon rijden en hij antwoordde dat het kon, zolang ik niet op de knie zou vallen. 'Als ik val, hebben we sowieso een probleem', antwoordde ik."

'Ik geloofde er na de kwartfinales nog steeds niet in'

Pas vlak voor de start van het BMX-toernooi op donderdag besloot Kimmann definitief dat hij kon rijden. "Ik deed voor de kwartfinales wat sprintjes in het dorp en toen had ik wel door dat het kon. Bij de meeste andere wedstrijden had ik me waarschijnlijk afgemeld, maar voor de Spelen was het prima te doen, zeker met wat pijnstilling en adrenaline."

Toch durfde Kimmann niet te denken aan medailles, laat staan aan de olympische titel. "Om heel eerlijk te zijn, geloofde ik er donderdag na de kwartfinales nog steeds niet in. Ik wist dat ik mijn knie voor het eerst in drie dagen echt belast had en dat er waarschijnlijk een reactie zou komen. Maar gelukkig viel het alleszins mee toen ik vrijdag wakker werd."

Een appje van broer Justin Kimmann, zelf ook BMX'er, gaf het laatste zetje. "Niek, als jij 90 procent bent, kun je nog steeds winnen", stond er in het bericht. "En ik voelde me voor mijn val ook beter dan ooit", aldus Niek Kimmann. "Daarom dacht ik: zolang ik kan starten, is er veel mogelijk."

"Als sporter weet je dat pech en geluk erbij horen. Ik had deze week de pech dat ik tegen een official aan klapte, maar het geluk dat mijn knieschijf niet helemaal gebroken was. Zeker, ik heb deze week aardig wat gejankt en gisteren zei ik tegen mijn kamergenoot Joris Harmsen dat ik blij zou zijn als het erop zat. Maar nu ik hier met een gouden medaille zit, is het wel erg lekker."