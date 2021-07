BMX'er Niek Kimmann kon vrijdag kort na de olympische finale in Tokio nog niet helemaal geloven dat hij zojuist goud had veroverd. De Nederlander, die met een scheurtje in zijn knieschijf reed, was oppermachtig.

"Het begint te bezinken, maar ik geloof het nog niet helemaal", zei de 25-jarige Overijsselaar bij de NOS. "Ik klapte maandag op die official en dacht: deze droom is voorbij. Maar ik wist ook: ik ben relatief jong, deze baan ligt mij. Als ik ooit een olympische titel wil pakken, moet het nu."

De BMX'er botste aan het begin van de week tijdens een training op een overstekende official en liep daarbij een scheurtje in een knieschijf op. Even werd gevreesd voor zijn toernooi, maar Kimmann was nog steeds vanaf zijn eerste wedstrijd tot aan de finale de sterkste.

"Het ging in de afgelopen weken zo goed", zei Kimmann. "Mijn coach zei: zelfs als je niet op je best bent, kun je nog steeds winnen. Dus ik heb altijd vertrouwen gehouden."

Kimmann zorgde voor de derde Nederlandse gouden medaille in Tokio. De mannen dubbelvier en Annemiek van Vleuten (tijdrit) gingen hem voor. Na het succes van Kimmann reed landgenote en BMX-collega Merel Smulders verrassend naar brons. Daardoor staat Nederland nu op vijftien medailles bij deze Spelen.