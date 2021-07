Merel Smulders heeft vrijdag brons veroverd op de Olympische Spelen. De BMX'er treedt daarmee in de voetsporen van haar oudere zus Laura, die negen jaar geleden in Londen ook brons won.

Het goud in Tokio ging naar de Britse Bethany Shriever en het zilver was voor tweevoudig olympisch kampioene Mariana Pajon uit Colombia.

Smulders kende een goede start op het Ariake Urban Sports Park in Tokio en kwam de eerste bocht als tweede door. Later verloor de olympisch debutant een plekje, maar ze wist de derde plek knap vast te houden.

Laura Smulders (27) kwam in de halve finale samen met Judy Baauw ten val. De oudere zus van de twee raakte daarbij geblesseerd en keek als toeschouwer dolblij toe hoe haar 23-jarige zusje een medaille veroverde.

Negen jaar geleden was Laura Smulders de eerste Nederlandse medaillewinnaar ooit op de BMX bij de Spelen. Net als haar zus vandaag was ze een debutant die verraste op het hoogste podium.

Kort voordat Merel Smulders verrassend brons won, was er al groot Nederlands succes op de BMX-baan in Tokio. Niek Kimman werd olympisch kampioen ondanks een scheurtje in zijn knieschijf.