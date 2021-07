BMX'er Niek Kimmann heeft vrijdag op de Olympische Spelen goud veroverd. De Nederlander pakte in de finale direct de leiding en gaf die niet meer uit handen.

Het was deze week de vraag of de 25-jarige Kimmann überhaupt mee zou kunnen doen. Hij liep maandag een scheurtje in zijn knieschijf op toen hij op volle snelheid tegen een official botste die opeens de baan opliep, maar was op tijd fit om donderdag mee te doen aan de kwartfinales.

Kimmann zorgt voor de derde Nederlandse gouden medaille in Tokio. De mannen dubbelvier en Annemiek van Vleuten (tijdrit) gingen hem voor.

