BMX'er Niek Kimmann heeft vrijdag goud veroverd op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlander pakte in de finale snel de leiding en gaf die niet meer uit handen.

Het was de vraag of de 25-jarige Kimmann überhaupt mee zou kunnen doen. Hij liep maandag een scheurtje in zijn knieschijf op toen hij op volle snelheid tegen een official botste die opeens de baan opliep, maar was op tijd fit om donderdag de kwartfinales te kunnen rijden en sindsdien maakte hij grote indruk.

Na probleemloze runs in de halve finales was Kimmann ook in de eindstrijd oppermachtig. Hij nam snel de leiding en pakte een marge van enkele meters. De Brit Kye White wist het gat nog wel iets te dichten, maar kwam tekort om Kimmann van het goud af te houden.

Het podium werd gecompleteerd door de Colombiaan Carlos Alberto Ramírez Yepes (brons). Naast Kimmann deden wereldkampioen Twan van Gendt en Joris Harmsen namens Nederland mee, maar zij werden in de halve finales uitgeschakeld.

Niek Kimmann was in de finale oppermachtig en pakte het goud. Foto: AFP

Kimmann zorgt voor derde goud namens Nederland

Kimmann behoort al enige tijd tot de wereldtop in het BMX. In 2015 werd hij wereldkampioen op het onderdeel supercross, waarna in 2016 en 2019 WK-zilver volgde. De Overijsselaar liet zich in 2019 tot Europees kampioen kronen.

Vijf jaar geleden bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro haalde Kimmann ook de finale, maar toen eindigde hij als zevende. Jelle van Gorkom pakte destijds zilver. Connor Fields, de olympisch kampioen van 2016, kwam in Tokio in de halve finales zwaar ten val en werd met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Kimmann zorgde voor de derde Nederlandse gouden medaille in Tokio. De mannen dubbelvier en Annemiek van Vleuten (tijdrit) gingen hem voor. Na het succes van Kimmann reed landgenote en BMX-collega Merel Smulders verrassend naar brons. Daardoor staat Nederland nu op vijftien medailles bij deze Spelen.