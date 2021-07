De lange judocarrière van Henk Grol is voorbij. De 36-jarige geboren Veendammer verloor vrijdag op de Olympische Spelen in Tokio in de zestiende finales op ippon van Bekmurod Oltiboev uit Oezbekistan en dat was de laatste individuele wedstrijd uit zijn loopbaan.

Grol had gehoopt met een derde olympische medaille afscheid te nemen, maar dat zat er niet in in de Nippon Budokan in Tokio. Het blijft bij de twee bronzen medailles die hij veroverde op de Spelen in 2008 in Peking en in 2012 in Londen. Vijf jaar geleden in Rio de Janeiro werd Grol in de achtste finales uitgeschakeld. Hij kwam toen nog uit in de klasse tot 100 kilogram.

Op de imposante erelijst van Grol staan naast de olympische plakken drie Europese titels (2008, 2015 en 2016), maar een wereldtitel ontbreekt. In 2009, 2010 en 2013 haalde hij de finale op een WK en elke keer moest hij genoegen nemen met zilver.

Overigens kan het zijn dat Grol zaterdag, op de laatste dag van het judotoernooi van deze Spelen, nogmaals de tatami op gaat. De Nederlandse judoka’s komen dan als gemengd team in actie in de landenwedstrijd, die nieuw is op het olympische programma. Het is nog niet duidelijk wie het Nederlandse team gaan vormen.