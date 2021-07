De Zuid-Afrikaanse zwemster Tatjana Schoenmaker heeft vrijdag op de Olympische Spelen goud veroverd op de 200 meter schoolslag door een acht jaar oud wereldrecord te breken.

De 24-jarige Schoenmaker stak na het aantikken direct haar arm omhoog om haar overwinning te vieren. Toen ze zich even later omdraaide en naar het scorebord keek, zag ze tot haar grote verrassing dat ze met 2.18,95 een wereldrecord had gezwommen.

Het wereldrecord op de 200 meter schoolslag stond al sinds 2013 met 2.19,11 op naam van de Deense Rikke Møller Pedersen. Schoenmaker pakte in Tokio eerder zilver op de 100 meter schoolslag.

Het verbeteren van het wereldrecord leidde tot tranen van vreugde bij Schoenmaker, die in het Tokyo Aquatics Centre op het podium werd vergezeld door de Amerikaanse zwemsters Lilly King (zilver in 2.19,92) en Annie Lazor (2.20,84).

De Rus Evgeni Rilov won na de 100 meter rugslag ook de 200 meter. De 24-jarige Rilov pakte het goud in 1.53,27, voor de Amerikaanse titelverdediger Ryan Murphy (1.54,15) en de Brit Luke Greenbank (1.54,72).