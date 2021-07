BMX'er Niek Kimmann heeft zich vrijdag geplaatst voor de finale van de Olympische Spelen in Tokio. Bij de vrouwen werd favoriet Laura Smulders mede door een val uitgeschakeld in de halve finales.

Kimmann eindigde in de de halve finales achtereenvolgens als eerste, derde en tweede en dat was ruim voldoende om in het klassementje na drie races in de top vier te eindigen. De finale, die over één race gaat, is om 5.25 uur Nederlandse tijd.

De 25-jarige Kimmann rijdt in Tokio met een klein scheurtje in zijn knieschijf. Hij liep die blessure maandag op, toen hij op volle snelheid tegen een official botste die opeens de baan opliep. De wereldkampioen van 2015 wist zich de afgelopen dagen met veel koeling, rust en pijnstillers klaar te stomen voor zijn tweede Spelen en overtuigde donderdag al in de kwartfinales.

Regerend wereldkampioen Twan van Gendt en Joris Harmsen presteerden teleurstellend in de andere heat van de halve eindstrijd. Van Gendt was na twee achtste en laatste plaatsen al zo goed als kansloos voor een finaleplek en hetzelfde gold voor Harmsen na twee zevende plekken. Ze konden die slechte uitgangspositie niet meer rechtzetten.

De heats bij de mannen werd overschaduwd door een zware crash van regerend olympisch kampioen Connor Fields. De Amerikaan werd met een brancard van het circuit gedragen en in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Laura Smulders (voorgrond) viel hard in haar eerste race. Laura Smulders (voorgrond) viel hard in haar eerste race. Foto: ANP

Laura Smulders valt hard in eerste bocht

Bij de vrouwen werd er veel verwacht van Laura Smulders, maar de winnares van brons bij de Spelen van 2012 en wereldkampioene van 2018 viel hard in de eerste bocht van haar eerste halve finale.

De 27-jarige Nederlandse krabbelde langzaam op en reed de race nog uit, maar eindigde als laatste. In de tweede race leek Smulders flink gehinderd te worden door haar val en kwam ze weer als achtste over de streep. Daardoor kon ze een finaleplaats vergeten.

Haar zus Merel Smulders (zesde, vijfde en derde) slaagde er verrassend wel in om de finale te bereiken. Ze profiteerde in de laatste run van valpartijen. Judy Baauw (vijfde, zevende en vijfde) redde het niet in de halve finales.