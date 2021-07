Judoka Tessie Savelkouls heeft haar wonderlijke comeback niet kunnen bekronen met een overwinning op de Olympische Spelen in Tokio. De Nederlandse, die anderhalf jaar geleden zeer ernstig geblesseerd raakte, verloor in de eerste ronde van de Zuid-Koreaanse Han Mi-jin.

Het was voor de 29-jarige Savelkouls het een klein wonder dat ze aan de Spelen kon meedoen. Nadat ze in februari 2020 bij de Grand Slam van Parijs een zenuwscheur opliep in haar rechterbeen werd gevreesd dat ze nooit meer normaal zou kunnen lopen.

Artsen gaven haar ruim slechts 1 procent kans op een rentree als topsporter, maar Savelkouls doorliep het zware revalidatietraject met succes. Het bereiken van de Olympische Spelen was een hoogtepunt.

De eersterondepartij van Savelkouls vrijdag in de Nippon Budokan tegen Han was haar eerste wedstrijd in bijna anderhalf jaar. Ze kon haar rentree niet bekronen met winst. Han was op waza-ari te sterk, maar daarna was het applaus van andere judoka's en coaches op de tribune voor Savelkouls.

Savelkouls was er in Rio ook al bij

Het was de tweede deelname aan de Spelen van Savelkouls, die vijf jaar geleden in Rio de Janeiro verloor in de herkansingen. Ze heeft nog niet besloten of ze na de Spelen een vervolg geeft aan haar loopbaan.

Savelkouls veroverde in haar carrière een medaille op een groot toernooi en dat was brons op de EK van 2018 in Tel Aviv.

Bij de mannen komt later deze vrijdag Henk Grol in actie in de klasse boven de 100 kilogram. De 36-jarige Veendammer staat voor de laatste wedstrijden van zijn carrière.