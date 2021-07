Femke Heemskerk heeft vrijdag op de Olympische Spelen niet voor een stunt kunnen zorgen in de finale van de 100 meter vrije slag. De Nederlandse was weliswaar dicht bij een podiumplek, maar eindigde als zesde.

De 33-jarige Heemskerk tikte aan in 52,79 en zat daarmee nipt boven het Nederlands record dat ze in april 2015 zelf op 52,69 zette. De geboren Roelofarendsveense hield de Britse Anna Hopkin en de Amerikaanse Abbey Weitzeil achter zich.

Het goud ging naar de Australische Emma McKeon, die met een tijd van 51,96 het olympisch record aanscherpte dat ze in de series op 52,13 had gezet. Siobhán Haughey uit Hongkong pakte het zilver in 52,27 - een Aziatisch record - en de Australische Cate Campbell veroverde brons (52,52).

Ondanks het mislopen van een medaille kan de 33-jarige Heemskerk met een goed gevoel terugkijken op haar prestaties op de 100 meter vrij, want het was de eerste keer dat ze zich op de Olympische Spelen voor een individuele finale plaatste. In de eindstrijd klokte ze bovendien haar op één na beste tijd ooit.

In de aanloop naar de Spelen toonde Heemskerk al aan in goede vorm te steken door bij de Europese kampioenschappen langebaan van enkele maanden geleden goud te veroveren. Ze komt in Tokio ook nog individueel in actie op de 50 meter vrije slag.

Dit is de vierde keer dat Heemskerk meedoet aan de Olympische Spelen. Met de estafetteploeg op de 4x100 meter vrij veroverde Heemskerk in het verleden al goud (2008) en zilver (2012). In Tokio eindigde ze met de formatie op de vierde plek, net als vijf jaar geleden bij de Spelen in Rio de Janeiro.

Korstanje strandt in halve finales 100 vlinder

Eerder op vrijdag wist Nyls Korstanje zich niet te plaatsen voor de finale van de 100 meter vlinderslag. De 22-jarige Gelderlander tikte in de tweede halve finale als zesde aan in 51,80 seconden. Het bleek de twaalfde tijd, niet genoeg om zaterdagochtend de finale te mogen zwemmen.

Korstanje had in de series zijn eigen Nederlands record aangescherpt tot 51,54. Hij keerde in de halve finale na 50 meter als tweede, maar op de tweede baan verloor hij wat snelheid.

De Amerikaan Caeleb Dressel zwom in de heat van Korstanje met 49,71 weer een olympisch record. Dressel werd een dag eerder olympisch kampioen op de 100 vrij.

Korstanje komt zaterdag met de gemengde estafetteploeg wel in actie in de olympische finale van de 4x100 wissel. De vlinderslagspecialist vormt dan waarschijnlijk een kwartet met Kira Toussaint, Arno Kamminga en Heemskerk.

Sharon van Rouwendaal werd uitgeschakeld in de halve finales van de 200 meter rugslag. De regerend olympisch kampioen in het open water (10 kilometer) tikte aan in 2.12,98 en klokte daarmee de traagste tijd van iedereen. Van Rouwendaal gebruikte het nummer vooral om eerder naar Tokio te kunnen.